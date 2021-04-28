Почему у меня горят уши? Врач отвечает на популярный вопрос

Источник материала: Tut.by

Покраснели уши? Чаще это всего лишь физиологическая реакция, рассказывает лор-врач Мария Зайцева. Доктор объясняет, почему уши могут «гореть» и о каких проблемах расскажет их непроходящая краснота.



Мария ЗайцеваВрач- оториноларинголог второй категории медицинского центра «Доктор Лор» Врач-второй категории медицинского центра «Доктор Лор»

— Начнем с особенности строения ушных раковин. Они представляют собой хрящевую ткань с кожей, там нет жировой ткани, соответственно все сосуды расположены поверхностно. Иногда даже невооруженным взглядом можно увидеть крупные сосуды, которые проходят по уху.

Из-за такого строения ухо может реагировать на внешние раздражители, часто температурные — холод и тепло. Например, при длительном нахождении на холоде ушные раковины рефлекторно краснеют из-за наполнения кровью кровеносных сосудов. Идет заброс крови к ушам, чтобы они могли согреться и не обморозились.

Подобное бывает и при перегреве. Из-за долгого пребывания на солнце или в жарком помещении также происходит рефлекторное наполнение кровью сосудов — и уши краснеют. Сосудистая реакция может дать о себе знать и при перепаде температур, когда, например, человек из холода резко попал в тепло.

Часто в быту можно услышать, что уши «горят» из-за сглаза, из-за того, что кто-то обсуждает и т.д. На самом деле, уши могут «гореть» из-за эмоциональных переживаний самого человека: он испытывает страх, злость, негатив — и это вызывает бурную гормональную и, как следствие, сосудистую реакцию. Кровь начинает быстрее циркулировать по сосудам, что может проявляться покраснением ушей.



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Есть также ряд патологических причин покраснения ушных раковин. Первая группа связана непосредственно с ухом. Это могут быть как травмы ушей (удары, ушибы), так и такие заболевания как наружный отит, воспаление хряща самой ушной раковины (перихондрит). Реже — острый средний отит, внутренний отит (лабиринтит).

Вторая группа патологических причин не связана напрямую с самими ушами. Так, одна из частых причин покраснений — артериальная гипертензия. Из-за нарушения центрального кровообращения происходит нарушение кровообращения на периферии, поэтому при повышении давления может возникать гиперемия (переполнение кровью сосудов кровеносной системы какого-либо органа — прим. TUT.BY). Это же наблюдается при вегетососудистой дистонии , когда нарушена нервная регуляция сосудистой стенки.

Покраснение ушей может быть аллергической реакцией на пыльцу, лекарственные препараты и даже продукты питания. Появляющаяся при аллергии крапивница иногда может быть локально расположена на ушных раковинах.

Существует еще достаточно много заболеваний, которые могут проявляться красными ушами. Если вы заметили, что такой симптом вас длительно беспокоит и появляется не как реакция на холод или жару, есть смысл обратиться за консультацией к лор-врачу.