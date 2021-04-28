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Geely анонсировала старт продаж кроссовера Atlas Pro
Источник материала: Tut.by
Российский офис Geely поделился информацией о начале продаж на рынке обновленного кроссовера Atlas с приставкой Pro в обозначении.
В Китае продажи «паркетника» (под локальным именем Boyue Pro) с измененной передней частью кузова начались в 2019 году — об особенностях можно узнать
О ценах и комплектациях Atlas Pro будет объявлено позже. Ранее сообщалось, что обновленный кроссовер получит под капот бензиновую турбо-«тройку» 1.5 (177 л. с.), разработанную совместно с Volvo. Обещан полный привод с четырьмя режимами работы и более широкий набор опций, в числе которых адаптивный круиз-контроль, системы распознавания дорожных знаков и кругового обзора, а в салоне появится мультимедийная система с экраном на 12,3 дюйма.
Постепенно Pro-версия заменит в модельном ряду Geely дореформенный Atlas.
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Российский офис Geely поделился информацией о начале продаж на рынке обновленного кроссовера Atlas с приставкой Pro в обозначении.
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