Geely анонсировала старт продаж кроссовера Atlas Pro

Источник материала: Tut.by

Российский офис Geely поделился информацией о начале продаж на рынке обновленного кроссовера Atlas с приставкой Pro в обозначении.





В Китае продажи «паркетника» (под локальным именем Boyue Pro) с измененной передней частью кузова начались в 2019 году — об особенностях можно узнать тут . На рынке ТС будет продаваться Atlas Pro, сборку которого освоят на заводе «БЕЛДЖИ», хотя официальной информации на этот счет пока не поступало. Примечательно, что в начале 2020 года в России было оформлено Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на машины китайского производства, но спустя год стало известно о том, что подготовка к выпуску Atlas Pro ведется в Беларуси. А теперь в Geely сообщили, что дилеры в России начнут принимать заказы на обновленный кроссовер в третьем квартале 2021 года.



Салон Geely Boyue Pro для китайского рынка

О ценах и комплектациях Atlas Pro будет объявлено позже. Ранее сообщалось, что обновленный кроссовер получит под капот бензиновую турбо-«тройку» 1.5 (177 л. с.), разработанную совместно с Volvo. Обещан полный привод с четырьмя режимами работы и более широкий набор опций, в числе которых адаптивный круиз-контроль, системы распознавания дорожных знаков и кругового обзора, а в салоне появится мультимедийная система с экраном на 12,3 дюйма.

Постепенно Pro-версия заменит в модельном ряду Geely дореформенный Atlas.