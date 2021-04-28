Источник материала: UDF



Валерий Цепкало. Фото: Белсат

«Не стоит недооценивать Лукашенко и его «деток», — заявил политик и бывший соратник президента Беларуси.

«Буквально в течении недели я опубликую видео, которое окончательно раскроет вершину айсберга схем по отмыванию государственных денег на личные счета. Это расследование заняло продолжительное время, а расследование всех схем займет не один год в Новой Беларуси. Однако, некоторые фирмы, счета, млн долларов бюджетных денег улетающих в офшоры я покажу уже скоро», — пообещал Валерий Цепкало.

«Причины моего оптимизма оправданны тем, что в последние недели обнаружены признаки, что выкачка ускорилась, оставляя стране лишь безумные долги, за которые нам и нашим детям расплачиваться», — уверен Валерий Цепкало.

Что говорил Лукашенко

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Цепкало обвинил Лукашенко и его сыновей в отмывании госсредств и анонсировал громкое расследование на неделе ​​По словам политика, представители властей Беларуси начали ускоренное отмывание госредств.

​​По словам политика, представители властей Беларуси начали ускоренное отмывание госредств.напрямую обвинил в этомПо его мнению, это означает, что Александр Лукашенко разработал «план Побега» и скоро его реализует. А в выводе средств из Беларуси Валерий Цепкало обвинил также и сыновей Александра Лукашенко.По словам политика, силовики должны арестовать его и сыновей, чтобы остановить вывод госфинансов до побега.Конкретно на эти обвинения Александр Лукашенко никак ещё не реагировал. Однако ранее вышел фильм «Лукашенко. Золотое дно», гдеи его команда обвинили Александра Лукашенко в использовании госредств для строительства личных дворцов.Позднее, Александр Лукашенко 23 марта поехал в городской поселок Гатово под Минском, где находится Минское производственное кожевенное объединение. Там он решил рассказать, что его интересует по жизни и что у него есть.Для начала Александр Лукашенко решил опровергнуть факты из фильма «Лукашенко. Золотое дно», который посмотрели миллионы раз.