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Цепкало обвинил Лукашенко и его сыновей в отмывании госсредств и анонсировал громкое расследование на неделе

28.04.2021 10:31 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Цепкало обвинил Лукашенко и его сыновей в отмывании госсредств и анонсировал громкое расследование на неделе
Валерий Цепкало. Фото: Белсат
Экс-претендент на пост президента Валерий Цепкало объявил 27 апреля, что в течение недели опубликует результаты своего расследования схем по отмыванию госфинансов и выводу на личные счета.

​​По словам политика, представители властей Беларуси начали ускоренное отмывание госредств. Валерий Цепкало напрямую обвинил в этом Александра Лукашенко.

«Не стоит недооценивать Лукашенко и его «деток», — заявил политик и бывший соратник президента Беларуси.


«Буквально в течении недели я опубликую видео, которое окончательно раскроет вершину айсберга схем по отмыванию государственных денег на личные счета. Это расследование заняло продолжительное время, а расследование всех схем займет не один год в Новой Беларуси. Однако, некоторые фирмы, счета, млн долларов бюджетных денег улетающих в офшоры я покажу уже скоро», — пообещал Валерий Цепкало.


«Причины моего оптимизма оправданны тем, что в последние недели обнаружены признаки, что выкачка ускорилась, оставляя стране лишь безумные долги, за которые нам и нашим детям расплачиваться», — уверен Валерий Цепкало.


По его мнению, это означает, что Александр Лукашенко разработал «план Побега» и скоро его реализует. А в выводе средств из Беларуси Валерий Цепкало обвинил также и сыновей Александра Лукашенко.

По словам политика, силовики должны арестовать его и сыновей, чтобы остановить вывод госфинансов до побега.

Что говорил Лукашенко


Конкретно на эти обвинения Александр Лукашенко никак ещё не реагировал. Однако ранее вышел фильм «Лукашенко. Золотое дно», где Степан Путило и его команда обвинили Александра Лукашенко в использовании госредств для строительства личных дворцов.

Позднее, Александр Лукашенко 23 марта поехал в городской поселок Гатово под Минском, где находится Минское производственное кожевенное объединение. Там он решил рассказать, что его интересует по жизни и что у него есть.

Для начала Александр Лукашенко решил опровергнуть факты из фильма «Лукашенко. Золотое дно», который посмотрели миллионы раз.
 
 
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