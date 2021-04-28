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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Банкротится одна из аптечных сетей Минска В Торговом реестре у компании записано пять аптек, в том числе в центре Минска.

В Торговом реестре у компании записано пять аптек, в том числе в центре Минска.Компания была зарегистрирована в столице в 1997 году. Основной вид деятельности — оптовая торговля фармацевтическими, медицинскими и ортопедическими товарами. Аптечную сеть «Инвестфарма» начала развивать с 2000 года, пишет