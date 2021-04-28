|
Банкротится одна из аптечных сетей Минска
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
В Торговом реестре у компании записано пять аптек, в том числе в центре Минска.
Компания была зарегистрирована в столице в 1997 году. Основной вид деятельности — оптовая торговля фармацевтическими, медицинскими и ортопедическими товарами. Аптечную сеть «Инвестфарма» начала развивать с 2000 года, пишет
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Торговом реестре у компании записано пять аптек, в том числе в центре Минска.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)