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«Это съемки порнофильма?»: певица Нюша в полупрозрачных шортах возмутила фанов

28.04.2021 10:31 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

«Это съемки порнофильма?»: певица Нюша в полупрозрачных шортах возмутила фанов
Нюша возмутила сеть / instagram.com/nyusha_nyusha
Российская певица Нюша опубликовала в Instagram фотографию с боксерского зала.

Звезда позирует возле ринга в малиновом топе, черной накидке и полупрозрачных велосипедках. При этом такое фото возмутило ее фанатов, так как ранее Нюша не показывала столь откровенные фото.

«Эти фото для мужа», «Это съемки какого-то порнофильма?», «Могла бы сразу в трусах, зачем шорты», «Ещё бы пеньюар надела в зал», - пишут фолловеры.


«Это съемки порнофильма?»: певица Нюша в полупрозрачных шортах возмутила фанов


«Это съемки порнофильма?»: певица Нюша в полупрозрачных шортах возмутила фанов

Нюша возмутила сеть / instagram.com/nyusha_nyusha

Кто такая Нюша:


Девушка стала популярной благодаря песни «Вою на луну», с которой она побеждала на разных музыкальных конкурсах.

Также она выпустила несколько альбом и сейчас активно продвигает свой ТикТок.

У нее был роман с Егором Кридом, но их отношения долго не продлились.

В 2017 году она вышла замуж и родила дочь, которую назвала Симба.
 
 
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