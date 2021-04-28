|
«Это съемки порнофильма?»: певица Нюша в полупрозрачных шортах возмутила фанов
Источник материала: UDF
Нюша возмутила сеть / instagram.com/nyusha_nyusha
Звезда позирует возле ринга в малиновом топе, черной накидке и полупрозрачных велосипедках. При этом такое фото возмутило ее фанатов, так как ранее Нюша не показывала столь откровенные фото.
«Эти фото для мужа», «Это съемки какого-то порнофильма?», «Могла бы сразу в трусах, зачем шорты», «Ещё бы пеньюар надела в зал», - пишут фолловеры.
Нюша возмутила сеть / instagram.com/nyusha_nyusha
Кто такая Нюша:
Девушка стала популярной благодаря песни «Вою на луну», с которой она побеждала на разных музыкальных конкурсах.
Также она выпустила несколько альбом и сейчас активно продвигает свой ТикТок.
У нее был роман с Егором Кридом, но их отношения долго не продлились.
В 2017 году она вышла замуж и родила дочь, которую назвала Симба.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Российская «звезда» показала фото с тренировки.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)