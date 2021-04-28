Источник материала: UDF



Нюша возмутила сеть / instagram.com/nyusha_nyusha

«Эти фото для мужа», «Это съемки какого-то порнофильма?», «Могла бы сразу в трусах, зачем шорты», «Ещё бы пеньюар надела в зал», - пишут фолловеры.

Нюша возмутила сеть / instagram.com/nyusha_nyusha

Кто такая Нюша:

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Это съемки порнофильма?»: певица Нюша в полупрозрачных шортах возмутила фанов Российская «звезда» показала фото с тренировки.

Звезда позирует возле ринга в малиновом топе, черной накидке и полупрозрачных велосипедках. При этом такое фото возмутило ее фанатов, так как ранеене показывала столь откровенные фото.Девушка стала популярной благодаря песни «Вою на луну», с которой она побеждала на разных музыкальных конкурсах.Также она выпустила несколько альбом и сейчас активно продвигает свой ТикТок.У нее был роман с, но их отношения долго не продлились.В 2017 году она вышла замуж и родила дочь, которую назвала Симба.