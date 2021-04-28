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Минский аэропорт опять становится хабом для российских туристов

28.04.2021 10:33 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В России резко увеличился спрос и цены на авиабилеты в Минск. Эксперты связывают это с запретом на авиаперелеты из России в Турцию.

Минский аэропорт опять становится хабом для российских туристов

По разным оценкам, количество запросов россиян на покупку билета из Минска в Стамбул и на турецкие курорты в преддверии длинных майских праздников выросло на 70%.

Аэропорт Минска традиционно становится перевалочным пунктом для россиян, которым нужно попасть в страны, с которыми у России по разным причинам ограничено авиасообщение. В первую очередь, это Украина и Грузия. Летали через Минск российские туристы на курорты Египта и Турции.

И вот снова берег турецкий для россиян оказался в стоп-листе. Перелеты в эту страну из России были ограничены из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в Турции. Из Беларуси же прямое авиасообщение со Стамбулом и чартерное с курортными городами турецкого средиземноморья идет строго по графику.

В среднем стоимость билетов на прямые рейсы из Москвы до Минска, по данным системы бронирования «Аэрофлота», на конец апреля составляет 25-30 тысяч российских рублей (856-1130 белорусских), в некоторые дни она доходила до 135 тысяч российских рублей (4623 белорусских), сообщает «Коммерсант». При этом с конца апреля по 10 мая практически все раскуплено.

Еще год назад перелет из Москвы в Минск обходился в 5 тысяч российских рублей (171 белорусских), однако в 2020 году авиасообщение между странами было приостановлено из-за пандемии. С того момента и начался рост цен, так как количество авиакомпаний на данном направлении сократилось.

Такая ситуация почти у всех авиакомпаний, которые получили право на авиаперелеты в Минск из Москвы и российских регионов. При этом у перевозчиков нет возможности увеличить число рейсов — Росавиация пока не намерена выдавать новые разрешения.

«Белавиа» также не может увеличить количество рейсов в Москву, поскольку «авиационными властями Российской Федерации разрешено выполнение только пяти рейсов в неделю по данному маршруту», пояснили Naviny.by в офисе белорусской авиакомпании.

Сейчас «Белавиа» летает в Домодедово (пять раз в неделю) и Жуковский (один рейс по субботам). С 1 мая добавятся два ежедневных рейса в Шереметьево и вырастет частота полетов в Домодедово.

Минский аэропорт опять становится хабом для российских туристов
Фрагмент летнего расписания авиакомпании "Белавиа"

На сайте авиакомпании на сегодняшний день можно купить билет из Москвы (Жуковский) в Минск на 1 мая за 381 евро (остался только бизнес-класс), из Домодедово есть вылет 5 мая за 256 евро в экономе.

Пересматривать тарифную ставку по маршруту Минск Москва и обратно «Белавиа» также не планирует. «Стоимость билетов зависит от спроса и количества свободных мест на рейсе», — сказали в «Белавиа».

Что касается увеличения пассажиропотока в Турцию после закрытия авиасообщения между Россией и Турцией, в авиакомпании считают, что это обычная ситуация для конца апреля — начала мая.

По мнению некоторых аналитиков, тот факт, что белорусские власти никак не ограничили авиасообщение с Турцией, может быть результатом негласной договоренности с Москвой, чтобы, с одной стороны, оставить окно для россиян, а с другой, дать возможность белорусской авиакомпании и аэропорту заработать на дополнительном трафике.

 

 

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Теги: Минск
 
 
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Сегодня через белорусскую столицу россияне летают в закрытую для них Турцию.
 
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