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Латушко назвал тайные встречи Лукашенко и Путина «пактом Молотова-Риббентропа в ХХI веке»
Источник материала: Навiны
По мнению руководителя Народного антикризисного управления Павла Латушко, сегодня суверенитет Беларуси находится под большой угрозой.
Как
Латушко считает, что если раньше белорусы «терпели его грубость и отсутствие интеллигентности», то сегодня он «вызывает у людей лишь ненависть и презрение».
Вместе с тем, Москва своей политикой по поддержке Лукашенко и отсутствием осуждения происходящих в Беларуси арестов и репрессий «рискует окончательно потерять к себе симпатии белорусов».
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По мнению руководителя Народного антикризисного управления Павла Латушко, сегодня суверенитет Беларуси находится под большой угрозой.
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