На зарядных станциях Malanka появилась инструкция на китайском. В чем дело?

Источник материала: Onliner

Оператор зарядных станций Malanka сообщил о том, что на некоторых станциях и в социальных сетях бренда появились надписи на китайском языке. Владельцы электрокаров в панике. Давайте разбираться.

Попытка выяснить через мессенджеры причину этого потерпела неудачу. В своих социальных сетях служба поддержки компании отвечала также на китайском. Таким образом Malanka захотела привлечь внимание владельцев электромобилей, использующих самодельные переходники на зарядных станциях. «Если пользователь ездит на машине китайского производства и не переоборудует ее на европейский стандарт, значит, на китайском языке ему объяснить принцип пользования станцией будет проще», — провокационно заявляют в Malanka.





Malanka сделала ребрендинг станции: крупными золотыми буквами на красном фоне можно заметить приветствие на китайском языке: «Nihao», а дальше своеобразная инструкция из четырех пунктов иероглифами. Обращение на иностранном языке можно заметить возле «Ворот Минска» по адресу Бобруйская, 4.

Malanka уже обращала внимание, что использование самодельных переходников на зарядных станциях запрещено. По наблюдениям, в основном этим грешат владельцы электромобилей, приобретенных в Китае. С начала 2021 года в Беларуси в разы увеличилась популярность китайских авто таких марок, как BYD, Higer, BAIC, GAC и других. Однако кроме привлекательной цены и разнообразия модельного ряда, владельцы именно китайских электромобилей сталкиваются с неожиданными трудностями. Электрокар на зарядной станции отказывается принимать заряд, либо сама станция при подключении к ней электрокара неожиданно выключается.





С помощью иероглифов Malanka попыталась донести до своих клиентов следующий месседж: «Мы — электрозарядная станция европейского типа. Но приютим любого: европейца, белоруса и китайца. Наш пароль — правильный разъем. Если у вас не европейский разъем, то поменяйте порт или воспользуйтесь оригинальным переходником». Компания акцентировала внимание, что при наличии нового порта или официального переходника на белорусских станциях можно зарядить электрокар, приобретенный в любой точке земного шара.

Заметим, что для тех, кто не имел возможности прочитать текст на китайском, компания оставила QR-код на инстаграм Malanka. Перейдя по навигации, можно было узнать полный перевод сообщения.