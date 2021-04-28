Девочка камешком поцарапала автомобили на 1000 долларов. Чем закончилась история? (видео, обновлено)

Источник материала: Onliner

Запоминающийся «сюрприз» достался владельцам одной из гродненских автокомиссионок 30 декабря. В этот день на их площадке девочка поцарапала 12 автомобилей. Сумма ущерба — около тысячи долларов. Сотрудники площадки показали видео, желая установить родителей. Как стало известно, разыскать их не удалось.

— Днем 30 декабря к нам на площадку пришла семья с детьми. Пока взрослые спокойно осматривали автомобили и приценивались, их старшая дочь гуляла рядом с камешком в руке. Родители даже не видели, что их малышка ставит метки на кузове чужих машин, — рассказал AutoGrodno владелец автосервиса. — Ближе к вечеру сотрудник площадки стал замечать метки на автомобилях. Сначала на одном, потом на соседнем. Так насчитали 12 машин с подобными «росписями». Мы начали изучать записи с камер и увидели, как это произошло.

«На место происшествия вызвали милицию. Ситуация была запротоколирована, — говорит собеседник. — С помощью камер мы заметили, что один из членов семьи совершал телефонный звонок. В милиции пояснили, в это время базовая станция зафиксировала 100 вызовов. По паспортным данным были сверены все владельцы, зарегистрированные на эти номера, но никого похожего не нашлось. Опрошены люди в близлежащих садах и соседних дворах. После нас семья ушла в сторону продовольственного магазина и затем во дворы спального микрорайона».

«Возможности ждать у нас не было, поэтому все проблемы с ЛКП поврежденных автомобилей пришлось устранить сразу же после фиксации повреждений милицией, — дополнил мужчина. — Так как страховка на такие случаи не предусмотрена, пришлось платить самим. Для устранения некоторых проблем понадобилась только полировка, а некоторые автомобили уехали на покраску. Обиднее всего, что несколько из поврежденных машин накануне вернулись из покраски, так как готовились к продаже. Еще повезло, что не повреждены машины стоимостью по 20 000 долларов, они стояли совсем рядом с „расписанными“. Уверены, родители девочки даже не догадываются об этой ситуации».

Позже УВД Гродненской области опубликовало сообщение с просьбой отозваться, адресованной родителям ребенка, и "по-человечески урегулировать сложившийся вопрос с владельцами автокомиса".

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Несмотря на имеющиеся видеозаписи на площадке, в ближайших бизнес- и торговых центрах, звонки с мобильного телефона отца девочки, установить их личности за 4 месяца не вышло . «Увы, все эти камеры и крупные планы не помогли, — рассказывает „АвтоГродно“ сотрудник автокомиссионки. — Недавно мы получили ответ из УВД, что лиц, причастных к данному факту, установить не удалось. Все расходы по ремонтам автомобилей мы взяли на себя. Конечно, клиентам было неприятно, что их автомобили повреждены. Каждую клиентскую машину мы отдали в покраску, поврежденные элементы были восстановлены. Автомобили наших друзей отдали в полировку — и царапины удалось убрать. Расходы на ремонты не считали, но вышло более 1000 долларов».



