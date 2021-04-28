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В России начался выпуск «Газель Next» нового поколения

28.04.2021 10:49 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Нынешняя версия «Газель Next» выпускается с 2013 года. Не так уж долго для российского коммерческого автомобиля. Но при этом на Горьковском автозаводе уже выпустили первую партию «Газели» нового поколения. Ее обозначают как NN (New Next или Next Next). Снимки первой партии грузовичков появились в социальных сетях и на сайте Drom.

Любопытно, что производитель ничего не сообщал о новинке и даже не анонсировал презентацию «Газели» 2022 модельного года. Между тем на заводе уже стоит около двух десятков бортовых «Газелей NN» с одно- и двухрядными кабинами. Все машины из первой партии окрашены в светло-голубой металлик. Серийные это машины или тестовые, неясно.

В России начался выпуск «Газель Next» нового поколения

Внешне новая модель отличается линзованными фарами, иным бампером, оригинальной решеткой радиатора с хромированным молдингом, другим капотом и переделанными крыльями. В салоне тоже есть на что посмотреть: здесь новая передняя панель с современной архитектурой и другие воздуховоды отопительной системы. Щиток приборов имеет классическую схему: в левой части располагается тахометр, в правой — спидометр, по центру — дисплей бортового компьютера. Также в эту панель изначально встроена медиасистема с крупным дисплеем (девять дюймов).

В России начался выпуск «Газель Next» нового поколения

Новую «полуторку» ГАЗ показали еще осенью 2019 года на выставке Comtrans в виде предсерийного прототипа.

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Нынешняя версия «Газель Next» выпускается с 2013 года. Не так уж долго для российского коммерческого автомобиля. Но при этом на Горьковском автозаводе уже выпустили...
 
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