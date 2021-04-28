Sony продала 7,8 миллиона PlayStation 5

Источник материала: Onliner

По состоянию на 31 марта этого года поставки PlayStation 5 на рынок достигли 7,8 млн экземпляров. При этом PlayStation 4 смогла продать за последний финансовый квартал для Sony 1 млн копий. Такие данные содержатся в финотчете компании. Это и не удивительно, учитывая недостаток консолей нового поколения на рынке.

Всего за жизненный цикл PS4 продано более 116,1 млн консолей. За прошедший год подписочный сервис PS Plus вырос с 41,5 млн пользователей до 47,6 млн.

Вместе с тем прошедший финансовый год для игрового подразделения Sony оказался лучшим в истории. Доход составил $25 млрд, из них $3,2 млрд — это операционная прибыль.