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Sony продала 7,8 миллиона PlayStation 5

28.04.2021 10:49 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

По состоянию на 31 марта этого года поставки PlayStation 5 на рынок достигли 7,8 млн экземпляров. При этом PlayStation 4 смогла продать за последний финансовый квартал для Sony 1 млн копий. Такие данные содержатся в финотчете компании. Это и не удивительно, учитывая недостаток консолей нового поколения на рынке.

Всего за жизненный цикл PS4 продано более 116,1 млн консолей. За прошедший год подписочный сервис PS Plus вырос с 41,5 млн пользователей до 47,6 млн.

Вместе с тем прошедший финансовый год для игрового подразделения Sony оказался лучшим в истории. Доход составил $25 млрд, из них $3,2 млрд — это операционная прибыль.

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По состоянию на 31 марта этого года поставки PlayStation 5 на рынок достигли 7,8 млн экземпляров. При этом PlayStation 4 смогла продать за последний финансовый квартал для Sony 1 млн...
 
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