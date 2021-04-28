Один водитель не уступил дорогу, а в аварию попали трое других

Источник материала: Onliner

В Бресте вчера, 27 апреля, произошла авария с участием трех автомобилей. Причем непосредственное отношение к ней имеет водитель еще одной машины, который, в свою очередь, сам ДТП избежал. Обстоятельства инцидента сообщили в ГАИ Брестской области.

ДТП случилось в 11:50.

— По предварительной информации, 49-летний водитель автомобиля Volkswagen двигался по улице Пионерской. При развороте на перекрестке с улицей Высокой он не уступил дорогу автомобилю Mercedes, который двигался во встречном направлении. Чтобы уйти от столкновения, водитель Mercedes выехал в левую полосу движения, где произошло столкновение с BMW, который от удара откатился назад и столкнулся с Hyundai, — рассказали в Госавтоинспекции.





Один из водителей был доставлен в медицинское учреждение для оценки состояния здоровья. Автомобили получили механические повреждения. По факту ДТП проводится проверка.





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