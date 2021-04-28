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Один водитель не уступил дорогу, а в аварию попали трое других

28.04.2021 10:49 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В Бресте вчера, 27 апреля, произошла авария с участием трех автомобилей. Причем непосредственное отношение к ней имеет водитель еще одной машины, который, в свою очередь, сам ДТП избежал. Обстоятельства инцидента сообщили в ГАИ Брестской области.

ДТП случилось в 11:50.

— По предварительной информации, 49-летний водитель автомобиля Volkswagen двигался по улице Пионерской. При развороте на перекрестке с улицей Высокой он не уступил дорогу автомобилю Mercedes, который двигался во встречном направлении. Чтобы уйти от столкновения, водитель Mercedes выехал в левую полосу движения, где произошло столкновение с BMW, который от удара откатился назад и столкнулся с Hyundai, — рассказали в Госавтоинспекции.

Один водитель не уступил дорогу, а в аварию попали трое других

Один из водителей был доставлен в медицинское учреждение для оценки состояния здоровья. Автомобили получили механические повреждения. По факту ДТП проводится проверка.

Один водитель не уступил дорогу, а в аварию попали трое других

Знакомы с ситуацией? Пишите нам: pv@onliner.by или t.me/vitpetrovich.

 
Теги: Брест
 
 
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В Бресте вчера, 27 апреля, произошла авария с участием трех автомобилей. Причем непосредственное отношение к ней имеет водитель еще одной машины, который, в свою...
 
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