Выручка от продаж Xbox подскочила на 232%

Источник материала: Onliner

Компания Microsoft отчиталась об успешном первом квартале 2021 года. Рост наблюдался на всех направлениях, и выручка с января по март выросла до $41,7 млрд. Это на 19% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чистая прибыль стала больше на 44% и достигла $15,5 млрд.

При этом, несмотря на дефицит консолей нового поколения, выручка от продаж консолей Xbox подскочила на 232%. В целом игровое подразделение Microsoft (включая издание игр на PC) показало рост дохода на 50% — до $1,2 млрд, а цифровые консольные сервисы принесли компании на 34% больше денег — $739 млн.

Поставки Windows OEM (версии для партнеров сборщиков ноутбуков и PC) принесли на 10% больше. Это несмотря на дефицит чипов на рынке. Пандемия заставила многих пользователей обзавестись собственным компьютером. Сейчас на рынке насчитывается 1,3 млрд активных устройств на Windows.