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Четыре телеграм-канала Витебской области признаны экстремистскими
Источник материала: Onliner
Суд Железнодорожного района города Витебска
«В число телеграм-каналов с экстремистскими материалами вошли „Орша 97%“, „Новополоцк и Полоцк 97%“, „Партизаны“, „Vitebsk_Юг“. В них публиковались сообщения с призывами воспрепятствовать законной деятельности государственных органов. Также в этих телеграм-каналах подстрекали к массовым беспорядкам, вандализму, блокированию движения на автомобильных трассах и железнодорожных путях», — говорится в сообщении суда.
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Суд Железнодорожного района города Витебска признал четыре телеграм-канала экстремистскими. Сейчас проводятся оперативно-разыскные мероприятия по установлению...
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