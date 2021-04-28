Четыре телеграм-канала Витебской области признаны экстремистскими

Источник материала: Onliner

Суд Железнодорожного района города Витебска признал четыре телеграм-канала экстремистскими. Сейчас проводятся оперативно-разыскные мероприятия по установлению личностей администраторов этих каналов.

«В число телеграм-каналов с экстремистскими материалами вошли „Орша 97%“, „Новополоцк и Полоцк 97%“, „Партизаны“, „Vitebsk_Юг“. В них публиковались сообщения с призывами воспрепятствовать законной деятельности государственных органов. Также в этих телеграм-каналах подстрекали к массовым беспорядкам, вандализму, блокированию движения на автомобильных трассах и железнодорожных путях», — говорится в сообщении суда.