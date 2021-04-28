Гоняет во всю мощь! Обзор смартфона POCO X3 Pro

Источник материала: Onliner Когда-то POCO был экспериментом Xiaomi. Как это иногда случается, эксперимент оказался настолько удачным, что китайский производитель выделил POCO в суббренд. К нам на обзор попала новинка под названием X3 Pro. Прицел на пользователей, которым нужна максимальная производительность за минимум денег. Похоже, в итоге получился уникальный в своем роде смартфон. Но обо всем по порядку.

Что в коробке

Комплектация у POCO X3 Pro не то чтобы очень богатая, но на фоне «одноклассников» выделяющаяся как минимум прозрачным стикером с наклейками. Не все ж только покупателям iPhone «яблоки» расклеивать — владелец POCO тоже может украсить холодильник или багажник автомобиля желто-черным логотипом любимого бренда.





Помимо инструкции и гарантийника, найдем в коробке еще прозрачный силиконовый чехол. Он крепкий и массивный. И так немаленький смартфон в нем получается совсем огромным. На месте скрепка, кабель и большущая зарядка на 33 Вт.

Неплохо бы еще гарнитуру какую-нибудь, но от комплектных наушников, кажется, уже отказались все и навсегда.

Дизайн

Внешний вид никогда не был сильной стороной POCO. В смартфонах делался упор на мощность, а дизайн можно охарактеризовать словом «утилитарность». В этом смысле X3 Pro мало отличается от предшественников: это все еще массивный и довольно толстый телефон без претензий на высокое искусство.





Хотя взгляду на этот раз есть за что зацепиться. Тыльную панель оформили из разных видов пластика, отличающихся как визуально, так и тактильно. По бокам — две полоски из матовой пластмассы. Она устойчива к отпечаткам пальцев, но на ощупь чересчур простая. Посередке — вертикальная глянцевая полоса с мелким узором, переливающимся синим цветом и брендом POCO с голографическим эффектом. Выглядит симпатично, но «пальцы» собирает на ура.

В верхней части выделяется кругляш с блоком камер. На самом деле выступающая площадка прямоугольная, закругления сверху и снизу «дорисованы» для красоты. На стыках моментально собирается пыль.





На правом торце, помимо кнопки регулировки громкости, слегка утоплена в корпус кнопка включения с дактилоскопическим датчиком. Срабатывает моментально, ошибок нет. Справа — гибридный лоток, где может поместиться либо две «симки», либо карта памяти вместо одной из них.

В нижней части видим разъем USB Type-C, аудиоразъем, микрофон и динамик. Сверху — инфракрасный датчик, еще один микрофон и отверстие под второй стереодинамик.











Корпус POCO X3 Pro полностью пластиковый, включая рамку. Поверх дисплея наклеена заводская пленка. Полгода можно попользоваться ей, а потом снять и получить девственно чистый, по сути, новый экран.

В руке девайс ощущается очень хорошо. В том смысле, что 215 граммов тяжелят кисть, а почти сантиметровая толщина и солидная ширина усиливают «лопатное» ощущение.





В целом же перед нами внешне вполне обычный смартфон средней ценовой категории. Впрочем, разработчик и не позиционирует POCO X3 Pro как стильную штучку, да и ждут от этой серии совсем другого.

Дисплей

Матрица — IPS, диагональ — почти 6,7 дюйма, разрешение — 1080×2400 пикселей. Всего этого уже достаточно для смартфона среднего ценового сегмента. Но в POCO пошли дальше и поставили быструю матрицу с поддержкой обновления 120 Гц.

Интерфейс благодаря высокой частоте обновления экрана ощущается особенно плавным. Но надо понимать, что, кроме него, эта плавность практически нигде не будет проявлять себя: нужна поддержка сторонних приложений, а разработчики ее обеспечивать не спешат. То же самое касается игр: скорость обновления не превысит 60 Гц.





И все же сам факт того, что в смартфоне среднего ценового диапазона поставили скоростную матрицу, радует. То, что еще недавно было привилегией топовых флагманов, теперь доступно и в относительно недорогих телефонах.

В остальном к экрану также особых претензий нет. На солнце мешают блики, но это скорее вина заводской пленки, отклеивать которую мы не решились. Из-за солнца также хотелось бы запас яркости чуть побольше.

Железо и производительность

Вот, собственно, и то, ради чего покупают POCO. Зачем отдавать дикие деньги за официально нареченные геймерскими смартфоны, если можно купить то же вдвое дешевле, просто без лишних светодиодов и агрессивного (то есть странного) дизайна?

Установленный в смартфон чип Snapdragon 860 сегодня не является флагманским. Существует несколько вариаций Snapdragon 865, а также 888-й. Впрочем, в продаже встретить устройства с этими чипами практически невозможно. Так что 860-й вполне можно считать топом.





Snapdragon 860 производится по 7-нанометровому техпроцессу. Вычислительный процессор представлен архитектурой 1+3+4, то есть одно высокопроизводительное ядро Cortex-A76, работающее на повышенной частоте почти 3 ГГц, плюс три ядра Cortex-A76 с частотой 2,42 ГГц и четыре энергоэффективных Cortex-A55 с частотой до 1,8 ГГц. Отличие от Snapdragon 855 как раз в немного разогнанном самом мощном ядре. Графическая подсистема Adreno 640 тоже прокачалась по частоте.

Все это привело к некоторому росту производительности по сравнению со Snapdragon 855. В бенчмарке AnTuTu смартфон выбивает больше 550 тыс. «попугаев». Конечно же, в играх вся эта красота себя проявляет по полной — высокие настройки и fps в любых проектах.





При этом для Snapdragon 860 в POCO X3 Pro характерен существенный троттлинг. Спустя несколько минут после запуска соответствующего бенчмарка производительность процессора падает вдвое. Отметим, что в часовой сессии PUBG троттлинг себя никак не проявил. Скорее всего, не удастся поймать его и в других играх. Все потому, что в игровых проектах куда важнее графический чип, а не вычислительный процессор, не успевающий нагреваться до предельных величин.

В продаже есть версии POCO X3 Pro с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, а также с 8 ГБ ОЗУ и накопителем на 256 ГБ. У нас на тестах была более доступная модификация.

Камеры

Смартфоны POCO — это в первую очередь про мощность. Устройства этой линейки никогда не позиционировались как камерофоны. X3 Pro снимает нормально, но очевидно, что разработчики особо не парились над фотовозможностями смартфона.











Формально здесь четыре фотомодуля. Однако два из них, считайте, только для красоты и гармонии: это 2-мегапиксельный датчик глубины и супермакро. «Настоящих» камер тоже две: основная 48-мегапиксельная и сверхширокоугольная на 8 Мп.



Ультраширокоугольная камера днем

Ультраширокоугольная камера, ночной режим

Из интересного — оба датчика могут снимать в ночном режиме. Правда, разница между обычным и ночным режимами не очень заметна. В остальном все предсказуемо. При хорошем освещении получаем снимки приличного качества, а при недостатке света что в ночном режиме, что без него — детализация все равно страдает.



Обычный режим



Ночной режим

В общем, видно, что из X3 Pro не собирались делать универсала, в котором прекрасно все: и дизайн, и «внутрянка», и камеры. А иначе зачем будут нужны флагманы?

Автономность

Батарея щедрая — на 5160 мА·ч. Автономность такая же щедрая. У меня во время тестов POCO X3 Pro продержался двое суток, и еще немного заряда осталось. При этом эксплуатация была не самой жесткой, но и отнюдь не нежной. Запускались бенчмарки, игры, постоянно был активен интернет. Думаю, отчаянные игроманы могут высадить батарею и за сутки, однако в более-менее адекватном использовании смартфон без проблем продержится два дня.

Комплектная зарядка на 33 Вт зарядит батарею примерно за час. Жаль, что нет беспроводной зарядки. Еще один нюанс, призванный разграничить флагман среднего звена с топом.

Итоги

POCO X3 Pro — уникальный и единственный в своем роде смартфон. Ему даже нельзя подобрать конкурентов, потому что за такие деньги устройств с аналогичным или более продвинутым чипом не найти. Максимальная мощь за 900 рублей.





Глупо предъявлять к модели претензии касательно не самой лучшей камеры или отсутствия беспородной зарядки. Все эти мелочи — небольшая цена за возможность получить относительно недорогой телефон с флагманским железом. За это и любят POCO. Думается, и X3 Pro суждено стать народным.

Благодарим магазин Xistore за предоставленный на тесты смартфон.

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