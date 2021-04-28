Как необычно и красиво покрасить яйца к Пасхе теми продуктами, которые есть на вашей кухне

Источник материала: Tut.by

Как покрасить яйца в синие, фиолетовые и желтые оттенки без специальных красителей? Автор кулинарного блога Люся Галкина поделилась своим опытом покраски яиц к Пасхе с помощью продуктов, которые можно найти на домашней кухне.

— На домашней кухне большое количество продуктов, которые являются отличными красителями. Советую обязательно заглянуть в их поисках на полку с кофе и чаем, полку со специями и в холодильник, если там есть ягоды (свежие или замороженные), овощи, зелень, — рассказывает Люся Галкина.

Какие продукты помогут добиться разных оттенков

Желтый цвет получится из молотой куркумы или шафрана. В кипяток добавьте 2−3 ст. л. специй и оставьте яйца до получения нужного цвета (минимум на несколько часов).

цвет получится из молотой куркумы или шафрана. В кипяток добавьте 2−3 ст. л. специй и оставьте яйца до получения нужного цвета (минимум на несколько часов). Оранжевый (красноватый) оттенок смогут дать такие специи, как перец чили, паприка. Технология покраски такая же.

(красноватый) оттенок смогут дать такие специи, как перец чили, паприка. Технология покраски такая же. Розовый или малиновый цвет поможет получить свекольный сок. Чем дольше держать в нем яйца, тем насыщеннее будет оттенок.

или цвет поможет получить свекольный сок. Чем дольше держать в нем яйца, тем насыщеннее будет оттенок. Фиолетовые или голубые яйца можно сделать с помощью натурального виноградного сока. Цвет при покраске таким способом может колебаться от лавандового до светло-голубого. Корректировать его можно с помощью добавления к натуральному красителю лимонного сока. Еще один красящий продукт — чай каркаде.



Яйца, покрашенные куркумой.

Яйца, покрашенные отваром из свеклы (маринадом от маринованной свеклы). Фото предоставлено Люсей Галкиной

Коричневых оттенков помогут добиться крепкий кофе или черный чай.

оттенков помогут добиться крепкий кофе или черный чай. Зеленый цвет яиц можно получить из отвара из шпината или петрушки. Чем дольше держим яйца — тем насыщеннее будет цвет.

цвет яиц можно получить из отвара из шпината или петрушки. Чем дольше держим яйца — тем насыщеннее будет цвет. Синий цвет даст замороженная черника или краснокочанная капуста (ее нужно порубить, замочить в кипятке с добавлением уксуса и оставить в таком растворе яйца на ночь).

Как красить яица к Пасхе

Люся Галкина рассказывает, как покрасить яйца на примере замороженной черники.

Вам понадобится:

высокий стакан;

2 ст. л. замороженной черники;

1 ст. л. столового или яблочного уксуса;

кипяток;

отварные яйца.



Фото предоставлено Люсей Галкиной



Чернику помещаем в стакан и разминаем. Завариваем кипятком. Даем немного остыть. Добавляем уксус — это поможет яичной скорлупе лучше абсорбировать краситель. Помещаем в раствор яйцо и оставляем, идеально на ночь (можно поставить в холодильник), чтобы получился насыщенный яркий цвет. Достаем и любуемся результатом!

— По такому же принципу я замачиваю яйца и с другими красителями, — рассказывает минчанка. — Но есть и классический способ покраски: сырые яйца можно варить сразу с продуктом, например, с луковой шелухой или с нарезанной краснокочанной капустой.

Еще несколько полезных советов

Можно экспериментировать и красить яйца поочередно в двух разных красителях. Например, чтобы получить зеленый/изумрудный цвет, сначала покрасьте яйца в желтый (с куркумой), а затем поместите их в синий краситель (с черникой). Для получения более темных оттенков красьте не белые, а уже цветные яйца. Добавление к натуральному красителю уксуса дает более яркий результат. Чтобы красящие пигменты на яйцо ложились ровно и лучше «приставали» к скорлупе, протрите их ватным диском, смоченным в уксусе. Придать уже покрашенным яйцам блеск поможет протирание их ватным диском, смоченным в растительном масле.