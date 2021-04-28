ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Как необычно и красиво покрасить яйца к Пасхе теми продуктами, которые есть на вашей кухне

28.04.2021 10:51 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Как покрасить яйца в синие, фиолетовые и желтые оттенки без специальных красителей? Автор кулинарного блога Люся Галкина поделилась своим опытом покраски яиц к Пасхе с помощью продуктов, которые можно найти на домашней кухне.

— На домашней кухне большое количество продуктов, которые являются отличными красителями. Советую обязательно заглянуть в их поисках на полку с кофе и чаем, полку со специями и в холодильник, если там есть ягоды (свежие или замороженные), овощи, зелень, — рассказывает Люся Галкина.

Какие продукты помогут добиться разных оттенков

  • Желтый цвет получится из молотой куркумы или шафрана. В кипяток добавьте 2−3 ст. л. специй и оставьте яйца до получения нужного цвета (минимум на несколько часов).
  • Оранжевый (красноватый) оттенок смогут дать такие специи, как перец чили, паприка. Технология покраски такая же.
  • Розовый или малиновый цвет поможет получить свекольный сок. Чем дольше держать в нем яйца, тем насыщеннее будет оттенок.
  • Фиолетовые или голубые яйца можно сделать с помощью натурального виноградного сока. Цвет при покраске таким способом может колебаться от лавандового до светло-голубого. Корректировать его можно с помощью добавления к натуральному красителю лимонного сока. Еще один красящий продукт — чай каркаде.

Яйца, покрашенные куркумой.

Яйца, покрашенные отваром из свеклы (маринадом от маринованной свеклы). Фото предоставлено Люсей Галкиной
  • Коричневых оттенков помогут добиться крепкий кофе или черный чай.
  • Зеленый цвет яиц можно получить из отвара из шпината или петрушки. Чем дольше держим яйца — тем насыщеннее будет цвет.
  • Синий цвет даст замороженная черника или краснокочанная капуста (ее нужно порубить, замочить в кипятке с добавлением уксуса и оставить в таком растворе яйца на ночь).

Как красить яица к Пасхе

Люся Галкина рассказывает, как покрасить яйца на примере замороженной черники.

Вам понадобится:

  • высокий стакан;
  • 2 ст. л. замороженной черники;
  • 1 ст. л. столового или яблочного уксуса;
  • кипяток;
  • отварные яйца.

Фото предоставлено Люсей Галкиной

Чернику помещаем в стакан и разминаем. Завариваем кипятком. Даем немного остыть. Добавляем уксус — это поможет яичной скорлупе лучше абсорбировать краситель. Помещаем в раствор яйцо и оставляем, идеально на ночь (можно поставить в холодильник), чтобы получился насыщенный яркий цвет. Достаем и любуемся результатом!

— По такому же принципу я замачиваю яйца и с другими красителями, — рассказывает минчанка. — Но есть и классический способ покраски: сырые яйца можно варить сразу с продуктом, например, с луковой шелухой или с нарезанной краснокочанной капустой.

Еще несколько полезных советов

  1. Можно экспериментировать и красить яйца поочередно в двух разных красителях. Например, чтобы получить зеленый/изумрудный цвет, сначала покрасьте яйца в желтый (с куркумой), а затем поместите их в синий краситель (с черникой).
  2. Для получения более темных оттенков красьте не белые, а уже цветные яйца.
  3. Добавление к натуральному красителю уксуса дает более яркий результат.
  4. Чтобы красящие пигменты на яйцо ложились ровно и лучше «приставали» к скорлупе, протрите их ватным диском, смоченным в уксусе.
  5. Придать уже покрашенным яйцам блеск поможет протирание их ватным диском, смоченным в растительном масле.

Читайте также

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как покрасить яйца в синие, фиолетовые и желтые оттенки без специальных красителей? Автор кулинарного блога Люся Галкина поделилась своим опытом покраски яиц к...
 
Новости дня
Новости разные
 
На зарядных станциях Malanka появилась инструкция на китайском. В чем дело?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
28.04.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by