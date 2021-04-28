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У A1 упала выручка за квартал
Источник материала: Tut.by
Телекомпровайдер А1 получил за первый квартал этого года 92,4 миллиона евро выручки. По сравнению с первым кварталом прошлого года выручка компании упала на 15,6%. Об этом
По размеру выручки А1 остался четвёртом месте среди компаний A1 Telekom Austria Group. Но по итогам января-марта среди всей группы компаний только у белорусского оператора выручка оказалась ниже, чем в прошлом году.
В A1 Telekom Austria Group причиной падение выручки назвали ослабление белорусского рубля к евро относительно первого квартала прошлого года (-21,1% в среднем за период). Негативный эффект от валютных колебаний в группе оценили почти в 25 миллионов евро. При этом в белорусских рублях выручка А1 выросла почти на 7% из-за роста доходов от предоставления услуг.
Услуги мобильной связи принесли белорусскому провайдеру 56,1 миллиона евро. Это также четвёртый показатель в A1 Telekom Austria Group. По сравнению с первым кварталом 2020 года выручка снизилась на 15,3%.
Выручка А1 от услуг фиксированной связи упала за январь-март почти на 3,3% до 11,4 миллиона евро.
EBITDA (прибыль белорусского оператора до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа и начисленной амортизации) составила за первый квартал 42 миллиона евро — на 11,4% меньше, чем в январе-марте 2020 года.
Число абонентов А1 по итогам первого квартала превысило 4,9 миллиона человек — на 0,9% больше по сравнению с первым кварталом 2020 года.
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По размеру выручки А1 остался четвёртом месте среди компаний A1 Telekom Austria Group.
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