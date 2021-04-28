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В Беларуси повышают пособия на детей. Как они изменятся

28.04.2021 10:51 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

С 1 мая в Беларуси вырастут размеры некоторых пособий, которые предоставляются при рождении детей. Это связано с повышением бюджета прожиточного минимума, от которого зависит размер пособий.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Reuters

В денежном выражении прибавка составит от 5,2 рубля и выше. К примеру, пособие семьям на детей в возрасте от 3 до 18 лет на время воспитания ребенка до 3 лет вырастет на 5,2 рубля — до 136,64 рубля.

Размеры пособий некоторым семьям, воспитывающим детей, с 1 мая
вид пособия с 1 мая до 1 мая
пособие семьям на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания ребенка в возрасте до 3 лет (ежемесячно) 136,64 131,44

на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей:

на детей, кроме ребенка-инвалида

 136,64 131,44

на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей:

на ребенка-инвалида

 191,3 184,01

по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет (ежемесячное)

с I и II степенью утраты
здоровья

с III и IV степенью утраты
здоровья до исполнения
ребенку возраста 3 лет

с III и IV степенью утраты
здоровья после исполнения
ребенку возраста 3 лет

 

273,28

 

273,28

 

327,94

 

262,87

 

262,87

 

315,44
на ребенка в возрасте до 18 лет, инфицированного ВИЧ (ежемесячное)

191,3

 184,01

Единовременное пособие женщинам, ставшим на учет в государственных организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности, вырастет до 273,28 рубля (сейчас — 262,87 рубля).

Единовременное пособие в связи с рождением первого ребенка с 1 февраля составит 2 732,8 рубля (сейчас — 2 628,7 рубля), а при рождении второго и последующих детей — 3 825,92 рубля (сейчас — 3 680,18 рубля).

Новые размеры БПМ и пособий на детей будут действовать до конца июля.

Пропорционально росту БПМ с 1 мая изменятся и размеры минимальных трудовых пенсий, социальных пенсий, доплат пенсионерам в возрасте 75 лет и старше, получающим пенсии в органах по труду, занятости и соцзащите, а также надбавок к пенсиям и повышений пенсий отдельным категориям пенсионеров, пособий по уходу за инвалидом I группы либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста.

 
 
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