В Беларуси повышают пособия на детей. Как они изменятся

Источник материала: Tut.by

С 1 мая в Беларуси вырастут размеры некоторых пособий, которые предоставляются при рождении детей. Это связано с повышением бюджета прожиточного минимума, от которого зависит размер пособий.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Reuters

В денежном выражении прибавка составит от 5,2 рубля и выше. К примеру, пособие семьям на детей в возрасте от 3 до 18 лет на время воспитания ребенка до 3 лет вырастет на 5,2 рубля — до 136,64 рубля.

Размеры пособий некоторым семьям, воспитывающим детей, с 1 мая вид пособия с 1 мая до 1 мая пособие семьям на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания ребенка в возрасте до 3 лет (ежемесячно) 136,64 131,44 на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей: на детей, кроме ребенка-инвалида 136,64 131,44 на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей: на ребенка-инвалида 191,3 184,01 по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет (ежемесячное) с I и II степенью утраты

здоровья с III и IV степенью утраты

здоровья до исполнения

ребенку возраста 3 лет с III и IV степенью утраты

здоровья после исполнения

ребенку возраста 3 лет 273,28 273,28 327,94 262,87 262,87 315,44 на ребенка в возрасте до 18 лет, инфицированного ВИЧ (ежемесячное) 191,3 184,01

Единовременное пособие женщинам, ставшим на учет в государственных организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности, вырастет до 273,28 рубля (сейчас — 262,87 рубля).

Единовременное пособие в связи с рождением первого ребенка с 1 февраля составит 2 732,8 рубля (сейчас — 2 628,7 рубля), а при рождении второго и последующих детей — 3 825,92 рубля (сейчас — 3 680,18 рубля).

Новые размеры БПМ и пособий на детей будут действовать до конца июля.

Пропорционально росту БПМ с 1 мая изменятся и размеры минимальных трудовых пенсий, социальных пенсий, доплат пенсионерам в возрасте 75 лет и старше, получающим пенсии в органах по труду, занятости и соцзащите, а также надбавок к пенсиям и повышений пенсий отдельным категориям пенсионеров, пособий по уходу за инвалидом I группы либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста.