|
В Беларуси повышают пособия на детей. Как они изменятся
Источник материала: Tut.by
С 1 мая в Беларуси вырастут размеры некоторых пособий, которые предоставляются при рождении детей. Это связано с
В денежном выражении прибавка составит от 5,2 рубля и выше. К примеру, пособие семьям на детей в возрасте от 3 до 18 лет на время воспитания ребенка до 3 лет вырастет на 5,2 рубля — до 136,64 рубля.
Единовременное пособие женщинам, ставшим на учет в государственных организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности, вырастет до 273,28 рубля (сейчас — 262,87 рубля).
Единовременное пособие в связи с рождением первого ребенка с 1 февраля составит 2 732,8 рубля (сейчас — 2 628,7 рубля), а при рождении второго и последующих детей — 3 825,92 рубля (сейчас — 3 680,18 рубля).
Новые размеры БПМ и пособий на детей будут действовать до конца июля.
Пропорционально росту БПМ с 1 мая изменятся и размеры минимальных трудовых пенсий, социальных пенсий, доплат пенсионерам в возрасте 75 лет и старше, получающим пенсии в органах по труду, занятости и соцзащите, а также надбавок к пенсиям и повышений пенсий отдельным категориям пенсионеров, пособий по уходу за инвалидом I группы либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Рост связан с повышением бюджета прожиточного минимума, от которого зависит размер пособий.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)