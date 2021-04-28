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С 1 мая вырастет бюджет прожиточного минимума

28.04.2021 10:51 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

С 1 мая в Беларуси вырастет бюджет прожиточного минимума. БПМ в среднем на душу населения увеличат до 273,28 (сейчас — 262,87 рубля). Это предусмотрено постановлением Минтруда от 21 апреля № 28. 


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Новый размер БПМ будет действовать до конца июля.

К размеру БПМ привязаны в том числе минимальные трудовые и социальные пенсии, некоторые пособия на детей, надбавки, повышения к пенсиям и доплаты белорусам 75 лет и старше, получающим пенсии в органах по труду, занятости и соцзащите, а также пособия по уходу за инвалидом I группы либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста.

 
 
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Новый размер БПМ будет действовать до конца июля.
 
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