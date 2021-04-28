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На Кипре усомнились в законности около 3,5 тыс. «золотых» паспортов

28.04.2021 10:55 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Власти Кипра незаконно предоставили гражданство в обмен на инвестиции, или так называемые золотые паспорта, 3,5 тыс. родственников инвесторов, пишет РБК, ссылаясь на агентство Associated Press.

Независимая комиссия из четырех человек во главе с бывшим верховным судьей страны и по поручению президента Никоса Анастасиадиса изучала возможные проблемы с выданными паспортами.

Она выяснила, что власти Кипра выдали совершеннолетним родственникам инвесторов более половины из 6 779 «золотых» паспортов, несмотря на отсутствие законов, позволяющих это делать. Правительство Кипра в этом случае неверно трактовало закон, сказано в докладе. Reuters уточняет, что рассматривались случаи выдачи паспортов с 2007 по 2020 год, в основном их получателями стали россияне. Ошибочное толкование позволило правительству выдавать «золотые» паспорта руководству иностранных и местных компаний, хотя те сами не инвестировали в экономику республики. Комиссия заявила, что топ-менеджеров нельзя считать инвесторами, поскольку они не владеют компаниями, которыми управляют.

Также обнаружены недостатки в процессе обработки заявок на получение «золотых» паспортов Министерством внутренних дел, включая «полное отсутствие» базы данных для надлежащей проверки заявителей. Посредники, участвующие в процессе подачи заявок, могли использовать политические связи, чтобы оказать давление на политиков и президента, утверждается в докладе независимой комиссии. Она предложила признать недействительными 66 паспортов, но ее заключение не носит юридически обязывающий характер.

 
 
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Власти Кипра незаконно предоставили гражданство в обмен на инвестиции, или так называемые золотые паспорта, 3,5 тыс. родственников инвесторов, пишет РБК, ссылаясь...
 
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