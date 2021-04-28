Загогулина: в России хотят ограничить поставки нефти на «Нафтан», а Мозырский НПЗ собрался на ремонт

Крупнейшими поставщиками сырья на «Нафтан» являются «Роснефть» и «Сургутнефтегаз». Также поставки на завод осуществляют «Татнефть» и компании Михаила Гуцериева («Русснефть» и «Нефтиса»). По словам собеседников, «Роснефть» и «Сургутнефтегаз» пока не планируют продавать нефть на новополоцкое предприятие в следующем месяце, так как опасаются попасть под вторичные санкции.





«Ждем решения руководства. Пока не оформляем», — сказал источник в одной из российских нефтяных компаний.





Другой собеседник уточнил, что вопрос о поставках в мае будет решен в ближайшие дни, но выразил сомнение, что отгрузки на «Нафтан» продолжатся в следующем месяце, поскольку в сделках используются ценовые формулы на основе международных котировок и расчеты по ним проводятся ретроспективно.





США вводили санкции против белорусских госкомпаний и официальных лиц в несколько этапов с 2006 года за нарушения прав человека в стране. С 2015 года США предоставляли подпавшим под санкции предприятиям лицензию на работу, которую продлевали ежегодно.





С 19 апреля этого года США заменили действующую лицензию 2G на 2H, согласно которой контрагентам любых из подпадающих под санкции девяти компаний рекомендуется завершить любые операции с ними до 3 июня. Напомним, в черный список вошли «Нафтан», «Белнефтехим», «Белнефтехим США», Белорусский нефтяной торговый дом, «Белшина», « Гродно Азот», «Гродно Химволокно», «Лакокраска», «Полоцк Стекловолокно».





Между тем в мае «Нафтан» продолжит реализацию нефтепродуктов на спотовых условиях, так как спотовые продажи позволяют завершить транзакции до 3 июня, отметили участники рынка.





— Тема есть. Сейчас ведутся переговоры с российской стороной. Конечно, это известие стало сюрпризом. Ранее [когда действовали санкции] таких вопросов не было. Стоит надеяться, что эту белорусскую уязвимость российские партнеры не будут использовать в своих корыстных целях, — сказал источник TUT.BY в нефтяных кругах.





В правительстве Беларуси и концерне «Белнефтехим» не смогли прокомментировать информацию.





Ранее в «Белнефтехиме» заявляли, что решение США по возобновлению санкций является «безосновательным и бесперспективным».





В случае сокращения производства нефтепродуктов на «Нафтане» увеличится нагрузка на Мозырский НПЗ, которому надо будет обеспечивать топливом внутренний рынок и выполнять контракты на экспорт. Между тем у завода были планы провести ремонт.





Как сообщает enkorr, на прошлой неделе Мозырский НПЗ сообщил украинским контрагентам, чтобы они подготовили график выгрузки майских ресурсов до 15 мая, после чего будет пауза. Завод снизит отгрузки дизтоплива в Украину на 35%, или с 240 тыс. тонн до 150 тыс. тонн.





«Укрзализныця» подготовилась к предстоящим изменениям логистики транспортировки дизельного топлива в Украине после остановки поставок этой продукции с российских заводов и временного закрытия на ремонт Мозырского НПЗ, говорится в сообщении пресс-службы предприятия. «Укрзализныця» готова обеспечить вывоз из морских портов до 200 тыс. тонн дизельного топлива в месяц.



