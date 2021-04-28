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Светлана Тихановская в Австрии: «Очень плодотворная встреча с президентом»
Источник материала: Партизан
Светлана Тихоновская – в Австрии, где 2 года назад принимали Александра Лукашенко и приветствовали главу МИД Владимира Макея. Тем не менее Австрия считает действующие власти в Беларуси нелегитимными и будет помогать той части белорусского народа, которая стремится к переменам – рассказала «Белсату» Светлана.
Президент Австрии Александер Ван дер Беллен приветствует в Вене лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую, 27 апреля 2021 г. Фото: LEONHARD FOEGER/ Reuters/ Forum
– Светлана, с каким настроением вы начинаете свой уже второй в этом году европейский тур?
– С боевым настроением. Мы знаем, куда идем, чего хотим, и транслируем на международном уровне потребности всего белорусского народа.
– Сегодня, 27 апреля, у вас состоялась встреча с президентом Австрии. Расскажите о своих впечатлениях и чего добились.
– Всегда казалось, что Австрия дружит, в прошлом дружила с режимом. Мы все увидели жесткую позицию Австрии по поводу того, что происходит в Беларуси. Они заявили о нелегитимности бывшего президента Беларуси, о сфальсифицированных выборах, осудили насилие. И мы увидели желание помочь нам в это сложное время.
– Действительно, отношения Беларуси и Австрии особенные. Лукашенко два года назад был здесь, в Австрии. Кроме того, есть экономические интересы, в Беларуси много австрийского капитала. Ваша команда как-то планирует использовать экономические и финансовые рычаги?
– Мы просим компании обуславливать свое сотрудничество, просить прекращения насилия, просим не увольнять работников, которые каким-то образом выражают свою политическую позицию, и стать рычагом давления на власть. Думать прежде всего о человеческом достоинстве, правах человека, а не только о материальной стороне ведения бизнеса. Мы стараемся объяснить им, почему важно сейчас думать о людях и вести дела с режимом так, чтобы не унижать человеческого достоинства.
– Пока вы посещаете европейские страны, Александр Лукашенко заявил, что будет декрет, согласно которому, в случае смерти власть передаст Совету безопасности…
– Это как переставлять стулья на тонущем «Титанике». Нам нужны политические преобразования через новые выборы. Чтобы не оставаться в той надуманной стабильности, в которой мы так долго живем, а двигаться вперед.
– Ваша команда говорила «Белсату», что Австрия может быть хорошей площадкой для переговоров с Александром Лукашенко. Пока что с его стороны мы не видим заинтересованности в таком диалоге. Этот диалог – только бред или он когда-то состоится?
– Мы хотим строить новую страну. Австрия как нейтральная страна, у которой хорошие отношения и с Евросоюзом, и с Востоком, может быть как местом проведения такого диалога, встреч, конференций или круглых столов, так и выступать в роли посредника.
– На Россию как соседа Беларуси, на которого мы смотрим с осторожностью, имеет ли Австрия возможность влиять?
– Нужно использовать все возможности для диалога, для налаживания контактов с нашим восточным соседом. Австрия готова такие контакты находить и налаживать такие связи.
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Светлана Тихоновская – в Австрии, где 2 года назад принимали Александра Лукашенко и приветствовали главу МИД Владимира Макея. Тем не менее Австрия считает...
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