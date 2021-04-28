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Гранит, который может говорить

28.04.2021 10:59 — Разное |  
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 Гранит, который может говорить

Приближается Радоница, в этом году она приходится на 11 мая. Традиционно в этот день православные поминают усопших, посещают кладбища, наводят порядок на могилах. В Радоницу на кладбище можно увидеть много разных людей, которые приезжают семьями, чтобы навести порядок на могилах. Рассказывают своим детям об их предках. Среди памятников, мы пропитываемся особенной атмосферой, погружаемся в воспоминания, рассматриваем мемориалы. По надгробиям часто можно представить людей, память о которых сохранена в камне, воспоминаниях близких и семейных альбомах.

Если планируете поставить на могилу надгробие, с Марта по Октябрь лучшее время для установки. Расскажем, что надо знать о монтаже, материалах и благоустройстве.

Подходящее время для установки памятника

Существуют разные мнения о том, когда пора ставить постоянный мемориал. Кто-то считает, что это необходимо сделать уже через несколько месяцев после похорон, другие призывают выждать год или два. Как правильнее — уточнили у представителя гранитной мастерской «Галерея Камней», которая специализируется на изготовлении памятников из гранита в Минске и устанавливает их по Минскому району.

Специалисты пояснили, что устанавливать надгробие предпочтительнее не раньше, чем через год с момента захоронения, а по возможности даже позднее. Дело в том, что земля на могиле остается рыхлой долгое время после погребения, оседает, ее приходится досыпать. Усадка грунта способна покосить или уронить памятник, если его поставить сразу. За год-полтора земля осядет, и можно будет заняться установкой.

Иногда возникают ситуации, когда нет возможности выждать необходимое время. Например, человек, заказывающий благоустройство захоронения, надолго уезжает из страны. В таких случаях возможно установить памятник через полгода после похорон. При этом фундамент укрепляется значительно сильнее.

Обычно с середины Марта земля уже оттаявшая, мягкая. Это позволит правильно укрепить бетонные опорные балки, чтобы надгробие не сместилось в сторону, не деформировалось. Устанавливают монумент в сухую погоду.

Возможно сэкономить на покупке памятника, если заказать его зимой. Как правило в это время мастерские загружены существенно меньше, поэтому есть акции, которые позволяют компании планировать свою загрузку, а покупателям заказать памятник по стоимости на 10-20% меньше. Саму установку, планируют на теплое время года. Так, среди услуг компании «Галерея Камней» ‎ — бесплатное хранение надгробий до установки, или сроком до одного года.

Гранит, который может говорить

Почему для памятников выбирают именно гранит?

Чаще всего монументы изготавливают из мрамора или гранита. Пластичный мрамор боится воды, ветра, высоких и низких температур. Под воздействием влаги начинает крошиться, разрушаться. Кроме этого, на светлом камне будет малозаметны изображение и гравировка.

Больше подходит для создания надгробия гранит. Материал отличается высокой плотностью. Он устойчив к внешним воздействиям: не выгорает под солнцем, дождевые пятна будут почти не видны. Памятники из гранита прочны, долговечны, не потребуют тщательного ухода и реставрации.

Этот камень имеет благородный величественный облик. На черном граните отчетливо видна гравировка, поэтому часто к мраморной стеле прикрепляют гранитную плитку для нанесения портрета, надписей.

Из чего состоит благоустройство захоронения?

Перед монтажом памятника специалисты, которые занимаются установкой, делают подготовку к благоустройству территории. На новой могиле предварительно требуется залить бетонный фундамент.

Полное благоустройство включает в себя установку памятника, а также дополнительные работы по оформлению участка:

  • демонтаж старого надгробия и его фундамента (в случае реконструкции);
  • выравнивание участка;
  • создание нового фундамента;
  • установка мемориала;
  • установка ограды, стола, скамейки; 
  • укладка плитки, бордюра;
  • подсыпка декоративной крошки;
  • наполнение цветника песком или землей;
  • озеленение территории - на могиле высаживают растения, создается натуральный или искусственный газон.

Дополнительное оформление помогает создать целостный образ мемориала. Благоустроенный участок аккуратно выглядит, за ним проще ухаживать.

Что важно при выборе специалистов

Заказывая изготовление и установку памятника в одной фирме, вы получаете гарантию и будете застрахованы от непредвиденных обстоятельств.

На сайте гранитной мастерской Belgranstil.by вы найдете мастеров, которые работают с 25 видами гранита, фотографии их работ, а также фотографии с четким цветом и структурой гранита.

 

Камень долго хранит память и сможет многое рассказать внукам.

 
 
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