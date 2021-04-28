 Гранит, который может говорить

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Приближается Радоница, в этом году она приходится на 11 мая. Традиционно в этот день православные поминают усопших, посещают кладбища, наводят порядок на могилах. В Радоницу на кладбище можно увидеть много разных людей, которые приезжают семьями, чтобы навести порядок на могилах. Рассказывают своим детям об их предках. Среди памятников, мы пропитываемся особенной атмосферой, погружаемся в воспоминания, рассматриваем мемориалы. По надгробиям часто можно представить людей, память о которых сохранена в камне, воспоминаниях близких и семейных альбомах.

Если планируете поставить на могилу надгробие, с Марта по Октябрь лучшее время для установки. Расскажем, что надо знать о монтаже, материалах и благоустройстве.

Подходящее время для установки памятника

Существуют разные мнения о том, когда пора ставить постоянный мемориал. Кто-то считает, что это необходимо сделать уже через несколько месяцев после похорон, другие призывают выждать год или два. Как правильнее — уточнили у представителя гранитной мастерской «Галерея Камней», которая специализируется на изготовлении памятников из гранита в Минске и устанавливает их по Минскому району.

Специалисты пояснили, что устанавливать надгробие предпочтительнее не раньше, чем через год с момента захоронения, а по возможности даже позднее. Дело в том, что земля на могиле остается рыхлой долгое время после погребения, оседает, ее приходится досыпать. Усадка грунта способна покосить или уронить памятник, если его поставить сразу. За год-полтора земля осядет, и можно будет заняться установкой.

Иногда возникают ситуации, когда нет возможности выждать необходимое время. Например, человек, заказывающий благоустройство захоронения, надолго уезжает из страны. В таких случаях возможно установить памятник через полгода после похорон. При этом фундамент укрепляется значительно сильнее.

Обычно с середины Марта земля уже оттаявшая, мягкая. Это позволит правильно укрепить бетонные опорные балки, чтобы надгробие не сместилось в сторону, не деформировалось. Устанавливают монумент в сухую погоду.

Возможно сэкономить на покупке памятника, если заказать его зимой. Как правило в это время мастерские загружены существенно меньше, поэтому есть акции, которые позволяют компании планировать свою загрузку, а покупателям заказать памятник по стоимости на 10-20% меньше. Саму установку, планируют на теплое время года. Так, среди услуг компании «Галерея Камней» ‎ — бесплатное хранение надгробий до установки, или сроком до одного года.

Почему для памятников выбирают именно гранит?

Чаще всего монументы изготавливают из мрамора или гранита. Пластичный мрамор боится воды, ветра, высоких и низких температур. Под воздействием влаги начинает крошиться, разрушаться. Кроме этого, на светлом камне будет малозаметны изображение и гравировка.

Больше подходит для создания надгробия гранит. Материал отличается высокой плотностью. Он устойчив к внешним воздействиям: не выгорает под солнцем, дождевые пятна будут почти не видны. Памятники из гранита прочны, долговечны, не потребуют тщательного ухода и реставрации.

Этот камень имеет благородный величественный облик. На черном граните отчетливо видна гравировка, поэтому часто к мраморной стеле прикрепляют гранитную плитку для нанесения портрета, надписей.

Из чего состоит благоустройство захоронения?

Перед монтажом памятника специалисты, которые занимаются установкой, делают подготовку к благоустройству территории. На новой могиле предварительно требуется залить бетонный фундамент.

Полное благоустройство включает в себя установку памятника, а также дополнительные работы по оформлению участка:

демонтаж старого надгробия и его фундамента (в случае реконструкции);

выравнивание участка;

создание нового фундамента;

установка мемориала;

установка ограды, стола, скамейки;

укладка плитки, бордюра;

подсыпка декоративной крошки;

наполнение цветника песком или землей;

озеленение территории - на могиле высаживают растения, создается натуральный или искусственный газон.

Дополнительное оформление помогает создать целостный образ мемориала. Благоустроенный участок аккуратно выглядит, за ним проще ухаживать.

Что важно при выборе специалистов

Заказывая изготовление и установку памятника в одной фирме, вы получаете гарантию и будете застрахованы от непредвиденных обстоятельств.

На сайте гранитной мастерской Belgranstil.by вы найдете мастеров, которые работают с 25 видами гранита, фотографии их работ, а также фотографии с четким цветом и структурой гранита.

Камень долго хранит память и сможет многое рассказать внукам.