"Бывшая" Тимати и студенческая любовь: раскрыта правда о личной жизни Дурова

Источник материала: Sputnik Беларусь

СМИ раскрыли правду о личной жизни создателя социальных сетей "Вконтакте" и Telegram Павла Дурова: интересные подробности были озвучены в фильме "Дуров".

Дуров - самый загадочный российский миллиардер. Несмотря на то, что созданными под его эгидой продуктами пользуются миллионы людей, о самом бизнесмене известно немногое. Он ведет закрытый образ жизни и не говорит о личном. Но недавно состоялась премьера документальной ленты, где о нем рассказали друзья, коллегии даже неприятели.

Стала известна вся правда о личной жизни Дурова: тайные романы миллиардера и имена предполагаемых возлюбленных удивили поклонников.

Журналисты рассказали о юношеской любви бизнесмена Дарье Бондаренко. Девушка училась с Павлом в одном вузе и ее до сих пор считается супругой миллиардера. Ходят слухи, что она даже родила наследников - дочку и сына.

Упомянули и предполагаемых возлюбленных создателя соцсетей: сербскую модель Катарину Пудар и российскую Марию Троцко. Последняя не раз выкладывала снимки шикарных подарков с подписью "П", но после удалила кадры.

Еще один предполагаемый роман Дурова случился с экс-возлюбленной Тимати Аленой Шишковой в 2018 году. Шишкова приняла участие в создании новых функций в Telegram и съездила с Павлом в Париж, а на вопросы об отношениях с миллиардером отвечала уклончиво, фразой "все сложно".

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