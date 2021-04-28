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"Бывшая" Тимати и студенческая любовь: раскрыта правда о личной жизни Дурова
28.04.2021 11:07 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
СМИ раскрыли правду о личной жизни создателя социальных сетей "Вконтакте" и Telegram Павла Дурова: интересные подробности были озвучены в фильме "Дуров".
Дуров - самый загадочный российский миллиардер. Несмотря на то, что созданными под его эгидой продуктами пользуются миллионы людей, о самом бизнесмене известно немногое. Он ведет закрытый образ жизни и не говорит о личном. Но недавно состоялась премьера документальной ленты, где о нем рассказали друзья, коллегии даже неприятели.
© AFP 2020 / CHRISTOPHE GATEAU
Стала известна вся правда о личной жизни Дурова: тайные романы миллиардера и имена предполагаемых возлюбленных удивили поклонников.
Журналисты рассказали о юношеской любви бизнесмена Дарье Бондаренко. Девушка училась с Павлом в одном вузе и ее до сих пор считается супругой миллиардера. Ходят слухи, что она даже родила наследников - дочку и сына.
Упомянули и предполагаемых возлюбленных создателя соцсетей: сербскую модель Катарину Пудар и российскую Марию Троцко. Последняя не раз выкладывала снимки шикарных подарков с подписью "П", но после удалила кадры.
Еще один предполагаемый роман Дурова случился с экс-возлюбленной Тимати Аленой Шишковой в 2018 году. Шишкова приняла участие в создании новых функций в Telegram и съездила с Павлом в Париж, а на вопросы об отношениях с миллиардером отвечала уклончиво, фразой "все сложно".
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Журналисты провели расследование и узнали детали романов 36-летнего миллиардера, известного как "отца" самых популярных соцсетей.
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