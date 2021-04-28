Госзаказ на здравоохранение скоро появится в Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 апр – Sputnik. Государственный заказ на здравоохранение появится в Беларуси, соответствующее постановление Совмина от 22 апреля №236 опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Этот документ принят на основании обновленного закона о здравоохранении. Как рассказывал министр здравоохранения Беларуси Дмитрий Пиневич, обновленное законодательство заложит правовые основы совершенствования системы на ближайшие 7-9 лет.

В частности, в числе новшеств, пациенты, которые попадут в отделения дневного пребывания на лечение, получат лекарства бесплатно. Закупка препаратов и медицинских изделий будет производиться за счет бюджета.

Также претерпит изменения система управления качеством медицинской помощи. Новый вид экспертизы - качества медпомощи - будет введен в стране. Кроме того, добавят клинико-экономическую экспертизу, с помощью которой будут отбирать наиболее финансово выгодные и безопасные медицинские технологии.

Постановление Совмина "О государственном социальном заказе в здравоохранении" регулирует порядок реализации и условия госзаказа. Так, на оказание медпомощи, проекты в области здравоохранения будут предоставляться субсидии.

Кроме того, установлена типовая форма договора на выполнение госзаказа. Это делается, чтобы повысить доступность оказания медпомощи. Постановление вступит в силу 23 июля.

Кому будут предоставляться субсидии?

Согласно постановлению, размер субсидии определяется госзаказчиком и указывается в договоре. Он не может быть больше предельной суммы расходов в месяц на одного человека по видам, условиям оказания медпомощи.

Субсидии можно использовать для выплаты зарплат, материальной помощи, отпускных для работников исполнителей. Однако это возможно, если они рассчитываются по условиям оплаты труда работников бюджетных организаций.

Субсидии будут предоставляться индивидуальным предпринимателям, негосударственным некоммерческим организациям из местных бюджетов.

За их счет также может выплачиваться вознаграждение по гражданско-правовым договорам физлицам. Правда, оно не должно превышать среднемесячную зарплату работников бюджетных организаций здравоохранения за предыдущий год.

Разрешено использовать субсидии на закупку СИЗов. Они также могут выделяться на проекты в области здравоохранения и частично их финансировать (до 80% расходов по проектам). Исключение составляет повышение квалификации работников за границей. При этом средства субсидий не могут направляться на обеспечение граждан лекарствами и медизделиями.

Если же будет обнаружено, что субсидии используют не по целевому назначению, то госзаказчик расторгнет договор в одностороннем порядке и прекратит финансировать исполнителя.

А потраченные деньги, которые ушли не по целевому назначению, придется вернуть в доход бюджета.