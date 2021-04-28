Четыре Telegram-канала в Витебской области признаны судом экстремистскими

Источник материала: Tut.by

Суд Железнодорожного района Витебска 27 апреля признал экстремистскими четыре Telegram-канала. Однако об этом сообщил не сам суд, а пресс-служба УВД Витебского облисполкома.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Julie Ricard / Unsplash

Согласно пресс-релизу, это было сделано по предоставленным материалам 7-го управления (по Витебской области) ГУБОПиК МВД.

«В число Telegram-каналов с экстремистскими материалами вошли „Орша 97%“, „Новополоцк и Полоцк 97%“, „Партизаны“, „Vitebsk_Юг“. В них публиковались сообщения с призывами воспрепятствовать законной деятельности государственных органов, — говорится в пресс-релизе. — Также на этих Telegram-каналах подстрекали к массовым беспорядкам, вандализму, блокированию движения на автомобильных трассах и железнодорожных путях. Материалы данных каналов содержали угрозы применения насилия и повреждения имущества представителей органов государственной власти, включая сотрудников органов внутренних дел, судей. В мессенджерах пользователи оставляли оскорбительные комментарии, разжигающие вражду и рознь по политическим и идеологическим мотивам».

Как отмечает пресс-служба, правоохранители Витебской области проводят оперативно-разыскные мероприятия «по установлению личностей администраторов экстремистских Telegram-каналов и проверку причастности этих ресурсов к организации экстремистской и протестной деятельности».

Но стоит отметить, что эти четыре телеграм-канала пока не внесены в республиканский список экстремистских материалов . (последнее, что туда внесли, была информация о канале «Гродно 97%» от 19 апреля 2021 года).

Ранее экстремистскими каналами в Беларуси признавали BYPOL , « Беларусь головного мозга », « МотолькоПомоги », а также ряд региональных каналов вроде « Барановичи-97% », «Гродно 97%», «Могилев 97%», «Бобруйск 97%», «Осиповичи для жизни» и «Бульвар Непокоренных».

Что теперь делать подписчикам?

Как мы писали ранее, согласно ст. 19.11 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях, в качестве взыскания за изготовление, хранение, перевозку экстремистских материалов, их распространение, в том числе через репост в социальных сетях и мессенджерах, предусмотрены штраф, или общественные работы, или административный арест с конфискацией предмета административного правонарушения.

Отписываться ли от телеграм-канала, каждый решает сам. Как нам пояснила ранее правозащитница Human Constanta Наста Лойко, подписка не равна хранению. Однако если вы скачаете себе на телефон или компьютер материалы из канала, признанного экстремистским, это можно расценить как хранение экстремистских материалов.

Но будет нелишним почистить память устройства от сохраненных медиафайлов (при просмотре фото и видео они могут автоматически сохраняться на вашем девайсе).

Как отключить «автозагрузку медиа»: нажмите на три полоски вверху слева, выберите «Настройки», потом «Данные и память» и зайдите в раздел «Автозагрузка медиа». Там же можно указать, в каких случаях можно скачивать файлы.

А чтобы очистить кэш, в том же разделе «Данные и память» зайдите в «Использование памяти» и нажмите «Очистить кэш Telegram». Будет нелишним и установить срок хранения медиа в памяти устройства — от 3 дней до «всегда» (вверху раздела «Использование памяти»).

Вариант для iOS: откройте «Настройки» — «Данные и память» — «Автозагрузка медиа». Можно либо полностью отключить автозагрузку, либо ограничить ее только для отдельных типов файлов. Также здесь можно включить автоматическую очистку кеша в разделе «Использование памяти».

Нельзя ставить ссылки, делать репосты из этого телеграм-канала — это будет расцениваться как распространение информационной продукции, содержащей призывы к экстремистской деятельности или пропагандирующей такую деятельность.

Репосты из телеграм-канала лучше удалить. На сайте Human Constanta отмечается , что, «если ранее были опубликованы ссылки на канал или любые другие материалы с этого канала, это повлечет за собой административную ответственность».