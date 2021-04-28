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Четыре Telegram-канала в Витебской области признаны судом экстремистскими
Источник материала: Tut.by
Суд Железнодорожного района Витебска 27 апреля признал экстремистскими четыре Telegram-канала. Однако об этом сообщил не сам суд, а
Согласно пресс-релизу, это было сделано по предоставленным материалам 7-го управления (по Витебской области) ГУБОПиК МВД.
«В число Telegram-каналов с экстремистскими материалами вошли „Орша 97%“, „Новополоцк и Полоцк 97%“, „Партизаны“, „Vitebsk_Юг“. В них публиковались сообщения с призывами воспрепятствовать законной деятельности государственных органов, — говорится в пресс-релизе. — Также на этих Telegram-каналах подстрекали к массовым беспорядкам, вандализму, блокированию движения на автомобильных трассах и железнодорожных путях. Материалы данных каналов содержали угрозы применения насилия и повреждения имущества представителей органов государственной власти, включая сотрудников органов внутренних дел, судей. В мессенджерах пользователи оставляли оскорбительные комментарии, разжигающие вражду и рознь по политическим и идеологическим мотивам».
Как отмечает пресс-служба, правоохранители Витебской области проводят оперативно-разыскные мероприятия «по установлению личностей администраторов экстремистских Telegram-каналов и проверку причастности этих ресурсов к организации экстремистской и протестной деятельности».
Но стоит отметить, что эти четыре телеграм-канала пока не внесены в
Ранее экстремистскими каналами в Беларуси признавали
Что теперь делать подписчикам?
Как мы
Отписываться ли от телеграм-канала, каждый решает сам. Как нам
Но будет нелишним почистить память устройства от сохраненных медиафайлов (при просмотре фото и видео они могут автоматически сохраняться на вашем девайсе).
Как отключить «автозагрузку медиа»: нажмите на три полоски вверху слева, выберите «Настройки», потом «Данные и память» и зайдите в раздел «Автозагрузка медиа». Там же можно указать, в каких случаях можно скачивать файлы.
А чтобы очистить кэш, в том же разделе «Данные и память» зайдите в «Использование памяти» и нажмите «Очистить кэш Telegram». Будет нелишним и установить срок хранения медиа в памяти устройства — от 3 дней до «всегда» (вверху раздела «Использование памяти»).
Вариант для iOS: откройте «Настройки» — «Данные и память» — «Автозагрузка медиа». Можно либо полностью отключить автозагрузку, либо ограничить ее только для отдельных типов файлов. Также здесь можно включить автоматическую очистку кеша в разделе «Использование памяти».
Нельзя ставить ссылки, делать репосты из этого телеграм-канала — это будет расцениваться как распространение информационной продукции, содержащей призывы к экстремистской деятельности или пропагандирующей такую деятельность.
Репосты из телеграм-канала лучше удалить. На сайте Human Constanta
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Однако об этом сообщил не сам суд, а пресс-служба УВД Витебского облисполкома.
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