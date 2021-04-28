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Белорусский рубль девальвируется ко всем валютам утром 28 апреля
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
Белорусская валютно-фондовая биржа
По данным
Курс доллара подрос всего на 0,0007 BYN до 2,5653 BYN/USD. Доллар укрепляется второй день, но его курс за это время поднялся всего на 0,0038 BYN.
За предыдущие 13 торгов стоимость американской валюты обвалилась на 0,1061 BYN. Хорошее время прикупить немного долларов.
Курс евро смог подняться лишь на 0,0002 BYN до 3,0952 BYN/EUR и покинул минимум за 26 дней.
Курс российского рубля вырос на 0,0045 BYN до 3,4229 BYN/100 RUB.
Московская биржа
Российский рубль немного подорожал к доллару, стоимость которого снизилась всего на 5 копеек до 74,95 российских рублей.
Курс евро за сутки снизился примерно на 15 копеек до 90,55 российских рублей.
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Курс евро смог подняться лишь на 0,0002 BYN до 3,0952 BYN/EUR и покинул минимум за 26 дней.
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