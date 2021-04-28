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Рынок лизинга стагнирует

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Белорусский рынок лизинга погружается в кризис Причина обвала известна: прекратила деятельность компания АктивЛизинг.

Причина обвала известна: прекратила деятельность компания АктивЛизинг, которая была лидером в секторе потребительского кредитования в РБ. Она осуществляла предоставление лизинговых услуг за счет кредитных средств Белгазпромбанка, и ее руководство обвиняется, что оно осуществляло откаты в пользу ряда руководителей банка.В то же время, по данным Национального банка РБ, объем лизингового портфеля физических лиц в 2020 году, как это ни странно, не сократился, а вырос: до 842,2 млн. рублей с 760,1 млн. рублей год назад. Правда, объем нового бизнеса в сфере лизинга населению в 2020 году составил 640,8 млн. рублей, что оказалось меньше, чем в 2019 году, когда он равнялся 753,2 млн. рублей.Впрочем, количество новых договоров сократилось до 112 тыс. договоров с 260,7 тыс. То есть пострадал сектор лизинга мелких бытовых товаров, тогда как лизин дорогой техники, в частности, автомобилей, похоже, кризис обошел стороной.Почему-то в 2020 году сократился объем нового бизнеса у лизинговых компаний и с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.Число новых договоров в 2020 году составило всего 14,92 тыс. против 16,97 тыс. в 2019 году. А объем нового бизнеса упал до 2,98 млрд. рублей с 3,04 млрд. рублей. Таким образом, объем в белорусских рублях почти не пострадал, но в долларовом выражении он значительно сократился.Тем не менее объем лизингового портфеля юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в 2020 году увеличился до 5,49 млрд. рублей с 4,38 млрд. рублей по итогам 2019 года. А количество договоров выросло до 42,3 тыс. с 35,2 тыс.Ассоциация лизингодателей РБ при поддержке Национального банка провела исследование рынка по результатам 2020 года и определила рейтинги среди лизинговых организаций.В ней сообщили, что на 31.12.2020 года в реестр лизинговых организаций Нацбанком было включено 112 лизинговых организаций, но многие из них либо не осуществляли лизинговую деятельность, либо осуществляли ее не систематически или исключительно для реализации своих внутренних задач.Первое место в рейтинге лизинговых организаций Беларуси в сегменте «инвестиционный лизинг» заняла компания «Промагрозизинг», которая входит в состав холдинга Банка развития.