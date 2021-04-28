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Плохие новости для рынка акций: инвесторы готовятся к его обвалу

28.04.2021 11:19 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Плохие новости для рынка акций: инвесторы готовятся к его обвалу
Иллюстративное фото
Все больше факторов указывает на то, что рынок акций США созрел для нового падения: акции сильно перекуплены, их дивидендная доходность упала, а доверие индивидуальных инвесторов на минимуме.

Аналитик Goldman Sachs Дэвид Костин отметил перекупленность рынка. К этому привел значительный подъем цен акций: в апреле на восьми торговых сессиях фондовый индекс широкого рынка S&P 500 достигал новых рекордных значений (по данным на 16 апреля).

Более 20% акций, входящих в индекс, закрылись с 14-дневным RSI выше отметки 70, что является рекордным уровнем с февраля текущего года, и более чем в 2 раза превышает средний показатель последних пяти лет.

Аналитик Bloomberg Крити Гупта указал на другое основание для обвала фондовых рынков: индекс S&P 500 на 16% превысил свое 200-дневное скользящее среднее значение.

За последние восемь месяцев такое происходило пять раз, и каждый раз после этого следовало падение цен акций. Впрочем, аналитик считает, что обвал будет не очень большим, по крайней мере, не столь значительным, как в сентябре прошлого года.

Тогда, падение индекса было вызвано снижением цен акций технологических компаний, и индекс FANG+, в который водят бумаги Facebook, Apple, Netflix Google и подобных компаний, превысил свой 200-дневный средний уровень на 40%, а сейчас превышение составляет всего 20%.

Рынок США может обвалиться


Еще один повод для беспокойства — это низкая дивидендная доходность индекса S&P 500. По данным на 19 апреля она составила всего 1,44%, что только на один базисный пункт выше самого низкого уровня по данным Bloomberg с 2006 года.

Она ниже доходности казначейских облигаций США, что может спровоцировать переток средств с рынка акций на рынок облигаций.

Угроза обвала фондовых рынков буквально витает в воздухе. По данным опроса, проведенного Allianz среди американских инвесторов, 48% из них в настоящее время предпочитают занимать нейтральную позицию в отношении акций, то есть не хотят ни покупать, ни продавать их.

В четвертом квартале 2020 года таких было 43%. Более того, 74% респондентов прогнозируют высокую волатильность рынка акций в течение 2021 года.

Многие частные инвесторы сейчас распродают акции. Так, клиенты Bank of America за прошедшую неделю вывели из американских акций 5,2 млрд. долларов, что является рекордным уровнем с ноября 2020 года.

Хотя ближайшие перспективы фондового рынка США вызывают серьезное беспокойство, на нем существуют возможности заработать, причем столько, что это окупит любые обвалы индексов.

Хороший пример — компания по прокату автомобилей Hertz, акции которой за день выросли в цене на 40%, хотя она еще год назад объявила себя банкротом, и до сих пор ее финансовое положение весьма незавидное. Инвесторы покупают акции, хотя ни о какой дивидендной доходности в ее случае речь не идет.

В прошлом году акции компании после объявления о ее банкротстве вдруг начали скупать розничные инвесторы, объединенные в социальных сетях, и капитализация компании поднялась до 0,8 млрд. долларов.

Эксперты ожидали, что новые акционеры потеряют свои вложения, но события стали развиваться по другому сценарию. Компания затеяла реструктуризацию, и в марте текущего года приняла предложение инвестиционной группы, которая оценила ее уже в 4,8 млрд. долларов.

Выгодными оказались и вложения в облигации компании, цена которых с 10 центов выросла до доллара. Вся эта история отражает новую реальность на рынке ценных бумаг США, где денег благодаря ФРС и американскому Минфину просто немеряно.

Это, кстати, означает, что возможный обвал фондового рынка США не станет фатальным, и спрос на акции, скорее всего, быстро восстановится.
 
 
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Более 20% акций, входящих в индекс, закрылись с 14-дневным RSI выше отметки 70.
 
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