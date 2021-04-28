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Водитель бросил каршеринговый Volkswagen посреди проспекта потому, что закончилось топливо?
Источник материала: Onliner
Сегодня утром на проспекте Независимости, в районе станции метро «Борисовский тракт», произошла авария с участием каршерингового автомобиля Volkswagen. У него смят багажник, машина оказалась против направления движения.
Фотографии с последствиями ДТП разместил на нашем форуме пользователь AlexWhite77.
Обстоятельства происшествия сообщила старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Первомайского РУВД г. Минска Ирина Кавецкая.
— По предварительной информации, сегодня около 9:10 водитель грузового автомобиля Peugeot, двигаясь по проспекту Независимости со стороны улицы Кирилла Туровского в направлении МКАД, совершил наезд на стоящий в третьей полосе каршеринговый автомобиль Volkswagen. От удара эту машину отбросило на полосу встречного движения, — рассказали в Госавтоинспекции.
В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения, пострадавших нет.
— На данный момент выясняются обстоятельства произошедшего, устанавливается водитель легковушки. По всей видимости, он бросил Volkswagen на проезжей части, так как в нем закончилось топливо, — добавили в ГАИ.
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Сегодня утром на проспекте Независимости, в районе станции метро «Борисовский тракт», произошла авария с участием каршерингового автомобиля Volkswagen. У него смят...
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