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Водитель бросил каршеринговый Volkswagen посреди проспекта потому, что закончилось топливо?

28.04.2021 11:27 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня утром на проспекте Независимости, в районе станции метро «Борисовский тракт», произошла авария с участием каршерингового автомобиля Volkswagen. У него смят багажник, машина оказалась против направления движения.

Фотографии с последствиями ДТП разместил на нашем форуме пользователь AlexWhite77.

Водитель бросил каршеринговый Volkswagen посреди проспекта потому, что закончилось топливо?
Водитель бросил каршеринговый Volkswagen посреди проспекта потому, что закончилось топливо?

Обстоятельства происшествия сообщила старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Первомайского РУВД г. Минска Ирина Кавецкая.

— По предварительной информации, сегодня около 9:10 водитель грузового автомобиля Peugeot, двигаясь по проспекту Независимости со стороны улицы Кирилла Туровского в направлении МКАД, совершил наезд на стоящий в третьей полосе каршеринговый автомобиль Volkswagen. От удара эту машину отбросило на полосу встречного движения, — рассказали в Госавтоинспекции.

Водитель бросил каршеринговый Volkswagen посреди проспекта потому, что закончилось топливо?
Водитель бросил каршеринговый Volkswagen посреди проспекта потому, что закончилось топливо?

В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения, пострадавших нет.

— На данный момент выясняются обстоятельства произошедшего, устанавливается водитель легковушки. По всей видимости, он бросил Volkswagen на проезжей части, так как в нем закончилось топливо, — добавили в ГАИ.

Водитель бросил каршеринговый Volkswagen посреди проспекта потому, что закончилось топливо?

Знакомы с ситуацией? Пишите нам: pv@onliner.by или t.me/vitpetrovich.

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня утром на проспекте Независимости, в районе станции метро «Борисовский тракт», произошла авария с участием каршерингового автомобиля Volkswagen. У него смят...
 
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