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Конституционная комиссия предлагает закрепить «ряд полномочий президента» за правительством

28.04.2021 11:27 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня проходит третье заседание Конституционной комиссии. На нем рассматриваются предложения об изменении конституционных положений о функциях и полномочиях президента Беларуси и правительства — Совета министров.

Ряд полномочий президента предлагается закрепить за правительством, заявил во время заседания Конституционной комиссии председатель Конституционного суда, председатель комиссии Петр Миклашевич, передает БЕЛТА.

Подробности пока не уточняются.

Кроме того, Миклашевич заявил, что в Беларуси «нет объективной необходимости менять форму правления».

«Прошедший 25-летний период подтвердил эффективность, состоятельность и целесообразность функционирования института президентства. И сегодня нет объективной необходимости менять форму правления в Беларуси на парламентскую или парламентско-президентскую», — заявил он.

(будет дополнено)

 
 
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Сегодня проходит третье заседание Конституционной комиссии. На нем рассматриваются предложения об изменении конституционных положений о функциях и полномочиях...
 
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