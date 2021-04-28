Как добиться эффекта внезапности, когда все уже ждут пакости

Источник материала: Салiдарнасць

Главный редактор Carnegie.ru Александр Баунов предложил довольно убедительное объяснение, зачем Кремлю понадобилась эскалация вокруг Украины и Беларуси, закончившаяся… ничем. «Салідарнасць» видит еще один смысл для российского руководства в том, чтобы перманентно создавать напряжение.





Главные тезисы Баунова

«Быстрая отмена страшных сценариев доказывает, что страх сам по себе мог быть мотивом эскалации, а проворное свертывание угроз – реальной целью. Обозначив решимость и непреклонность, стороны – прежде всего Россия – предъявили оппонентам щедрость и гибкость, искусственно создав разрядку и конструктивную атмосферу».

«Нынешняя свернутая эскалация может повториться еще не раз: она будет не всегда объяснима, редко предсказуема и не обязательно связана линейно и соразмерна вызвавшим ее причинам».

Возвращение к напряженности, намеренно разогнанной для демонстрации уверенности в собственных силах и столь же намеренно свернутой, может стать обыденным инструментом внешней политики, которая начнет жить в пульсирующем ритме качелей эскалации, сменивших знаменитые русские горки. Александр Баунов

То, что войны России с Украиной на этот раз не будет, стало ясно, когда заговорили об угрозе вторжения. Москва предпочитает проворачивать подобные дела, используя эффект внезапности и максимально быстро – как с Крымом. А если из каждого утюга говорят о её коварных планах, оппонентов врасплох не застанешь.

Ни сейчас, ни в будущем нельзя моментально собрать у границы с Украиной достаточное для удара количество войск. Это займет время, за которое неизбежно случится утечка информации о подозрительной концентрации сил.

Как преподнести «сюрприз», когда все уже ждут пакости?

Сделать угрозу повторяющейся, перманентной и в конечном счете привычной.

Нынешние учения вызвали довольно быструю и настороженную реакцию Запада. А если аналогичные будут проходить каждый квартал? Постепенно бдительность притупится: что, опять «волки»? И на третий-пятый-девятый раз начало боевых действий может оказаться для многих неожиданностью.

То же самое касается и поглощения Беларуси. Сколько уже было моментов, когда часть экспертов и политиков била тревогу. А воз и ныне там.

К сожалению, это не означает, что угроза суверенитету Беларуси надумана. Результаты предыдущих встреч на высшем уровне мало что говорят о том, чем закончатся будущие. Динамика политических процессов в любой момент может подтолкнуть Александра Лукашенко к сделке, которой он избегал на протяжении 2000-2020 гг.

Поэтому, если Кремль не исключает для себя опции войны с Украиной или присоединения Беларуси, то ему предварительно не помешает на всякий случай маргинализировать эти сценарии в общественном сознании. Тогда, если они через какое-то время все-таки будут пущены в ход, эффект внезапности имеет шанс сработать хотя бы отчасти.

Поэтому, пока Россией рулят силовики с имперскими амбициями (а Беларусью – политик, который подписал союзный договор), ушки на макушке нужно держать постоянно. И не обманываться тем, что в прошлый раз «все закончилось ничем».