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Глава КС: Ряд полномочий президента предлагается закрепить за правительством

28.04.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Перераспределение полномочий рассматривается на третьем заседании Конституционной комиссии, сообщает Sputnik.

– Предлагается расширить полномочия премьер-министра, усилив его роль в формировании правительства путем внесения президенту предложений по структуре правительства, назначения на должности заместителей премьер-министра, министров и других членов правительства, – сказал председатель Конституционного суда Петр Миклашевич.

По его словам, данные законодательные нормы направлены на повышение роли премьер-министра и усиление как его ответственности, так и ответственности правительства в целом.

– Предлагается на конституционном уровне усилить роль правительства в бюджетной сфере, как в части разработки и внесения проекта бюджета в парламент, так и обеспечения исполнения республиканского бюджета и представления в парламент отчета о его исполнении, – сказал он.

Вместе с тем Миклашевич заявил, что менять форму правления в Беларуси нет объективной необходимости: «Прошедший 25-летний период подтвердил эффективность, состоятельность и целесообразность функционирования института президентства».

По его мнению, «сегодня нет объективной необходимости менять форму правления в Беларуси на парламентскую или парламентско-президентскую».

 
 
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Перераспределение полномочий рассматривается на третьем заседании Конституционной комиссии.
 
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