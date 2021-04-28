Еще одна свадьба в СИЗО. Невеста: «Мне кажется, с меня упал какой-то груз»

Источник материала: Салiдарнасць

В стенах брестского изолятора родилась еще одна семья. На бракосочетании, кроме политзаключенного Виктора Пантелеева и его невесты Евгении, присутствовали лишь регистратор и надзиратель, пишет Брестская газета .









27 апреля Виктор и Евгения стали семьей. Пока Евгения выходила замуж за Виктора, к зданию СИЗО подходили друзья, знакомые и незнакомые люди. Большинство – с цветами.





Вскоре ворота СИЗО открылись и сотрудник вывел новобрачную с территории режимного объекта.









– Я очень счастлива. Там небольшая комната, с иконами, все было очень красиво. Привели Виктора. Он очень волновался, переживал, сначала не смотрел даже на меня. Все прошло хорошо. Эмоции, конечно, через край. Мне кажется, с меня упал какой-то груз, – поделилась Евгения. – Мне очень приятно, что этот праздник пришли со мной разделить где-то чужие люди, где-то очень близкие. Это здорово, это приятно, такая поддержка.





Я всем говорю, что раньше всегда говорила, что белорусы живут по принципе моя хата с краю. А сейчас я вижу всю эту солидарность, помощь друг другу, и это конечно очень круто. Я думаю, что вся эта ситуация, которая случилась в нашей стране, это не просто так.





Виктор и Евгения встречались четыре года, до мая 2020 года, а прошлой весной расстались. В конце августа прошлого года девушка узнала, что Пантелеев находится в СИЗО как обвиняемый по делу о массовых беспорядках. Она написала бывшему парню, он ответил и отношения возобновились. Во время единственного свидания в феврале 2021 года Виктор сделал любимой предложение.

Виктора Пантелеева задержали 18 августа. Ему было предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 293 Уголовного кодекса Беларуси: участие в массовых беспорядках 10 августа. Сейчас идет суд. Правозащитники признали Виктора Пантелеева политзаключенным.

Напомним, в марте в СИЗО-7 Бреста состоялась церемония бракосочетания политзаключенного Святослава Герасимука и его невесты Татьяны.