Как Венгрия заработала миллиарды на приватизации. А Беларусь — пока нет

Источник материала: Салiдарнасць

Венгрия показала соседям пример по привлечению иностранных капиталов в приватизацию.

Существенное сокращение доходов, за счет которых в последние годы власти Беларуси субсидировали госсектор, в очередной раз выносит на повестку дня вопрос приватизации «фамильного серебра» и привлечения эффективных собственников.

Самый реальный вариант – широкое вовлечение в этот процесс иностранного капитала.

Во-первых, национальный бизнес, который все эти годы фактически боролся за свое выживание, не обладает необходимым объемом ресурсов.

Во-вторых, как ни парадоксально, сосредоточение активов в одних руках упрощает их переход к новым собственникам. Власти Беларуси по-прежнему имеют возможность формировать привлекательный лот под конкретного потенциального покупателя.

В случае старта «большой приватизации» интерес представляет опыт Венгрии, которая в 1990-е стала примером работы с иностранными инвесторами. Большинство экспертов оценивают ее подходы и результаты как самые эффективные среди стран бывшего соцлагеря.

В рамках массовой приватизации, проведенной в этой стране под жестким контролем государства, удалось добиться практически всех поставленных целей, включая главную — создание рыночной и конкурентоспособной экономики, базирующейся на частной собственности и цивилизованных отношениях.

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