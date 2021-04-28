В Беларуси с 1 мая изменятся размеры МПБ

Источник материала: АФН

Постановлением Министерства труда и соцзащиты № 29 от 21 апреля 2021 г. установлены минимальные потребительские бюджеты (МПБ) для разных социально-демографических групп в среднем на душу населения и на одного члена семьи разного состава в средних ценах марта 2021 года в расчете на месяц на период с 1 мая по 31 июля 2021 г.

В частности, их размер составит:

трудоспособное население – Br562,28 (ранее – Br541,26);

пенсионеры – Br437,20 (ранее – Br422,62);

дети в возрасте до трех лет – Br371,52 (ранее – Br358,80);

дети в возрасте от трех до шести лет – Br476,88 (ранее – Br454,53);

дети в возрасте от шести до восемнадцати лет – Br482,43 (ранее – Br465,65);

семья из четырех человек – Br444,22 (ранее – Br427,77);

молодая семья из трех человек – Br478,38 (ранее – Br458,73).