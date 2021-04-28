ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Беларуси с 1 мая изменятся размеры МПБ

28.04.2021 11:33 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Постановлением Министерства труда и соцзащиты № 29 от 21 апреля 2021 г. установлены минимальные потребительские бюджеты (МПБ) для разных социально-демографических групп в среднем на душу населения и на одного члена семьи разного состава в средних ценах марта 2021 года в расчете на месяц на период с 1 мая по 31 июля 2021 г.

В частности, их размер составит:

трудоспособное население – Br562,28 (ранее – Br541,26);

пенсионеры – Br437,20 (ранее – Br422,62);

дети в возрасте до трех лет – Br371,52 (ранее – Br358,80);

дети в возрасте от трех до шести лет – Br476,88 (ранее – Br454,53);

дети в возрасте от шести до восемнадцати лет – Br482,43 (ранее – Br465,65);

семья из четырех человек – Br444,22 (ранее – Br427,77);

молодая семья из трех человек – Br478,38 (ранее – Br458,73).

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Постановлением Министерства труда и соцзащиты № 29 от 21 апреля 2021 г. установлены минимальные потребительские бюджеты (МПБ) для разных социально-демографических...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Дачка з гонарам будзе памятаць пра вашы ахвяры». Кіраўніца Агенцтва глябальных мэдыя ЗША падтрымала Ігара Лосіка
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
28.04.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by