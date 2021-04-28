Еще четыре Telegram-канала признаны экстремистскими













""В число Telegram-каналов с экстремистскими материалами вошли "Орша 97%", "Новополоцк и Полоцк 97%", "Партизаны", "Vitebsk_Юг". В них публиковались сообщения с призывами воспрепятствовать законной деятельности государственных органов ",- говорится в сообщении на официальном сайте УВД.





Также, отмечено там, "на этих Telegram-каналах подстрекали к массовым беспорядкам, вандализму, блокированию движения на автомобильных трассах и железнодорожных путях".





"Материалы данных каналов содержали угрозы применения насилия и повреждения имущества представителей органов государственной власти, включая сотрудников органов внутренних дел, судей. В мессенджерах пользователи оставляли оскорбительные комментарии, разжигающие вражду и рознь по политическим и идеологическим мотивам", - заявили в УВД.





"Правоохранители Витебской области проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению личностей администраторов экстремистских Telegram-каналов и проверку причастности этих ресурсов к организации экстремистской и протестной деятельности", - проинформировали в управлении.







