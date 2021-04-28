Ряд полномочий президента Беларуси хотят закрепить за правительством

"Предлагается расширить полномочия премьер-министра, усилив его роль в формировании правительства путем внесения президенту предложений по структуре правительства, назначения на должности заместителей премьер-министра, министров и других членов правительства", - сказал Миклашевич в среду на заседании комиссии.





По его словам, данные законодательные нормы направлены на повышение роли премьер-министра и усиление как его ответственности, так и ответственности правительства в целом.





"Предлагается на конституционном уровне усилить роль правительства в бюджетной сфере, как в части разработки и внесения проекта бюджета в парламент, так и обеспечения исполнения республиканского бюджета и представления в парламент отчета о его исполнении", - сказал председатель КС.





Ранее глава Беларуси Александр Лукашенко заявлял, что проект новой конституции вынесут на референдум в начале 2022 года, проект основного закона будет подготовлен до конца 2021 года.





Указ о создании конституционной комиссии был подписан 16 марта. Комиссия в составе 36 человек будет заниматься подготовкой поправок, и должна до 1 августа представить главе государства свои предложения.