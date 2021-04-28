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Таможня не пропустила в Беларусь биты – их признали холодным оружием

28.04.2021 11:49 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Грузовой автомобиль Mercedes следовал их Украины в Беларусь. При проведении таможенного контроля белорусские таможенники обратили внимание на груз – бейсбольные биты.

В Госпогранкомитете отметили, что деревянные биты "имеют признаки предметов, возможно ограниченных к перемещению через таможенную границу".

По документам биты были оформлены как сувенирная продукция, а получателем значилась фирма в Минском районе.

Проведенная экспертиза показала, что товар относится к категории  холодного оружия, ограниченного к ввозу на территорию ЕАЭС.

"Биты изъяты до решения суда. По данному факту Брестской таможней проводится проверка", - проинформировали в ГТК.

 
 
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Эксперты признали бейсбольные биты холодным оружием, таким образом для провоза через границу требуются необходимые документы. Смотрите оперативное видео ГТК.
 
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