Таможня не пропустила в Беларусь биты – их признали холодным оружием

Источник материала: Sputnik Беларусь

Грузовой автомобиль Mercedes следовал их Украины в Беларусь. При проведении таможенного контроля белорусские таможенники обратили внимание на груз – бейсбольные биты.

В Госпогранкомитете отметили, что деревянные биты "имеют признаки предметов, возможно ограниченных к перемещению через таможенную границу".

По документам биты были оформлены как сувенирная продукция, а получателем значилась фирма в Минском районе.

Проведенная экспертиза показала, что товар относится к категории холодного оружия, ограниченного к ввозу на территорию ЕАЭС.

"Биты изъяты до решения суда. По данному факту Брестской таможней проводится проверка", - проинформировали в ГТК.