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Таможня не пропустила в Беларусь биты – их признали холодным оружием
28.04.2021 11:49 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Грузовой автомобиль Mercedes следовал их Украины в Беларусь. При проведении таможенного контроля белорусские таможенники обратили внимание на груз – бейсбольные биты.
В Госпогранкомитете отметили, что деревянные биты "имеют признаки предметов, возможно ограниченных к перемещению через таможенную границу".
По документам биты были оформлены как сувенирная продукция, а получателем значилась фирма в Минском районе.
Проведенная экспертиза показала, что товар относится к категории холодного оружия, ограниченного к ввозу на территорию ЕАЭС.
"Биты изъяты до решения суда. По данному факту Брестской таможней проводится проверка", - проинформировали в ГТК.
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Эксперты признали бейсбольные биты холодным оружием, таким образом для провоза через границу требуются необходимые документы. Смотрите оперативное видео ГТК.
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