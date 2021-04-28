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Mercedes-Maybach S-класса обзавелся базовым шестицилиндровым двигателем

28.04.2021 11:51 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Наряду с электрическим кроссовером EQB и длиннобазным C-классом нового поколения на Шанхайском автосалоне без лишнего шума был представлен еще один любопытный Mercedes — это новый «Майбах» на базе S-класса с рядной «шестеркой» под капотом.


Напомним, что новое поколение Mercedes-Maybach S-класса дебютировало с моторами V8 и V12, а теперь гамму дополнила трехлитровая рядная «шестерка» на версии S 480 4Matic. Пока она представлена только на китайском рынке, где рабочий объем двигателя 3 л — тот рубеж, после которого значительно увеличивается налоговая ставка на машину. Но не исключено, что со временем Mercedes-Maybach с шестицилиндровым мотором начнет продаваться и в других странах.



Такой «шестеркой» с отдачей 367 л. с. и 500 Нм крутящего момента оснащается и стандартный S-класс — при этом в помощь штатно установлена гибридная система EQ Boost (стартер-генератор с ременным приводом, работающий от отдельной 48-вольтовой электросистемы). По умолчанию на S 480 установлены 9-ступенчатый «автомат» и полный привод.


Заявленное время разгона до 100 км/ч — 5,8 секунды, максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 250 км/ч. В Китае цены на Mercedes-Maybach S 480 4Matic (уровень оснащения у него такой же, как и у более мощных вариантов) начинаются от 226 тысяч долларов.

 
 
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Наряду с электрическим кроссовером EQB и длиннобазным C-классом нового поколения на мотор-шоу в Шанхае без лишнего шума был представлен Mercedes-Maybach S-класса с рядной...
 
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