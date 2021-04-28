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Mercedes-Maybach S-класса обзавелся базовым шестицилиндровым двигателем
Источник материала: Tut.by
Наряду с электрическим кроссовером
Напомним, что новое поколение
Такой «шестеркой» с отдачей 367 л. с. и 500 Нм крутящего момента оснащается и стандартный
Заявленное время разгона до 100 км/ч — 5,8 секунды, максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 250 км/ч. В Китае цены на Mercedes-Maybach S 480 4Matic (уровень оснащения у него такой же, как и у более мощных вариантов) начинаются от 226 тысяч долларов.
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