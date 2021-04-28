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Вот сколько PS5 уже успела продать Sony

28.04.2021 11:51 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

По состоянию на 31 марта Sony продала 7,8 миллиона игровых консолей PlayStation 5. Об этом пишет The Verge, ссылаясь на информацию из последнего отчета компании.


Кроме того, увеличилось число подписчиков сервиса PlayStation Plus до 47,6 миллиона пользователей. Это — на 14,7% больше год к году. Общий объем операционной прибыли подразделения PlayStation в 2020 финансовом году составил 3,14 миллиарда долларов. Это — рекорд для Sony, пишут в The Verge.

Далее в заметке делается вывод, что с января по март компания отгрузила 3,3 миллиона копий PS5 — ведь до конца прошлого года производитель успел поставить 4,5 миллиона копий приставки. И тем не менее «купить PS5 по-прежнему очень сложно, поскольку спрос намного превышает предложение», уточняется в материале ресурса.

И это похоже на правду — недавно мы писали, как небольшую партию приставок буквально за несколько минут разобрали в одном из минских ТЦ.

Но при всем этом, по мнению самой Sony, PS5 продается лучше, чем в свое время PS4 на старте продаж. Так, в апреле 2014 года (саму PS4 начали продавать в ноябре 2013 года) уровень продаж консоли составил 4 миллиона экземпляров.

 
 
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С января по март компания отгрузила 3,3 миллиона копий PS5.
 
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