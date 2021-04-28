Вот сколько PS5 уже успела продать Sony

Источник материала: Tut.by

По состоянию на 31 марта Sony продала 7,8 миллиона игровых консолей PlayStation 5. Об этом пишет The Verge , ссылаясь на информацию из последнего отчета компании.





Кроме того, увеличилось число подписчиков сервиса PlayStation Plus до 47,6 миллиона пользователей. Это — на 14,7% больше год к году. Общий объем операционной прибыли подразделения PlayStation в 2020 финансовом году составил 3,14 миллиарда долларов. Это — рекорд для Sony, пишут в The Verge.

Далее в заметке делается вывод, что с января по март компания отгрузила 3,3 миллиона копий PS5 — ведь до конца прошлого года производитель успел поставить 4,5 миллиона копий приставки. И тем не менее «купить PS5 по-прежнему очень сложно, поскольку спрос намного превышает предложение», уточняется в материале ресурса.

И это похоже на правду — недавно мы писали , как небольшую партию приставок буквально за несколько минут разобрали в одном из минских ТЦ.

Но при всем этом, по мнению самой Sony, PS5 продается лучше, чем в свое время PS4 на старте продаж. Так, в апреле 2014 года (саму PS4 начали продавать в ноябре 2013 года) уровень продаж консоли составил 4 миллиона экземпляров.