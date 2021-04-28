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Вот сколько PS5 уже успела продать Sony
Источник материала: Tut.by
По состоянию на 31 марта Sony продала 7,8 миллиона игровых консолей PlayStation 5. Об этом пишет
Кроме того, увеличилось число подписчиков сервиса PlayStation Plus до 47,6 миллиона пользователей. Это — на 14,7% больше год к году. Общий объем операционной прибыли подразделения PlayStation в 2020 финансовом году составил 3,14 миллиарда долларов. Это — рекорд для Sony, пишут в The Verge.
Далее в заметке делается вывод, что с января по март компания отгрузила 3,3 миллиона копий PS5 — ведь до конца прошлого года производитель успел поставить 4,5 миллиона копий приставки. И тем не менее «купить PS5 по-прежнему очень сложно, поскольку спрос намного превышает предложение», уточняется в материале ресурса.
И это похоже на правду — недавно мы
Но при всем этом, по мнению самой Sony, PS5 продается лучше, чем в свое время PS4 на старте продаж. Так, в апреле 2014 года (саму PS4 начали продавать в ноябре 2013 года) уровень продаж консоли составил 4 миллиона экземпляров.
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С января по март компания отгрузила 3,3 миллиона копий PS5.
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