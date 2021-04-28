«Гарантии для учителей, врачей, пенсионеров». Профсоюз нефтехимической отрасли выступил против санкций США

Источник материала: Tut.by

Белорусский профсоюз работников химической, горной и нефтяной отраслей (Белхимпрофсоюз) выпустил заявление в связи с возобновлением экономических санкций США. В нем говорится, что от санкций пострадают в первую очередь «трудовые коллективы, включая членов их семей», а потеря рынков сбыта может привести к «сокращению численности персонала, снижению социальных гарантий ветеранов, женщин, молодежи».



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Reuters

В своем заявлении Белхимпрофсоюз выступает против экономических санкций и ограничений «от имени трудящихся, более 140 тысяч членов нашего профессионального союза». В тексте сказано, что «от призывающих из-за рубежа и некоторых граждан ввести санкции, остановить производства, в первую очередь пострадают трудовые коллективы, включая членов их семей».

— Потеря рынков сбыта из-за невыполнения своих обязательств по контрактам и снижение доходов предприятий приведет к невозможности выполнения нанимателями действующих норм коллективных договоров, сокращению численности персонала, снижению социальных гарантий ветеранов, женщин, молодежи. Это гарантии не только для работников этих производств, но и для учителей, врачей, студентов, пенсионеров, граждан, нуждающихся в социальной государственной защите. Так кого в первую очередь затронут вводимые экономические санкции и кому это выгодно?

В своем заявлении профсоюз подчеркивает, что действующая в стране система социального партнерства, Трудовой кодекс и пенсионное законодательство за работу в особых условиях труда делают белорусских работников защищенными, «в отличие от работников многих других стран ближнего и дальнего зарубежья».

— Профсоюзы многих стран мира, их активисты и сегодня продолжают борьбу за те достижения, которые имеют работники наших предприятий. При этом, в условиях распространения вирусной инфекции COVID-19, закрытия границ между странами, приостановки производств и снижения дохода трудящихся во многих странах мира в Беларуси не было допущено резкого экономического спада, сокращения рабочих мест и свертывания социальных программ на местах. Система социального партнерства позволила сохранить почти все предусмотренные коллективными договорами дополнительные льготы и гарантии, — говорится в заявлении Белхимпрофсоюза.

19 апреля США объявили о возобновлении санкций против «Белнефтехима» и еще восьми госпредприятий: «Нафтан», «Гродно Азот», «Гродно Химволокно», «Лакокраска», «Полоцк Стекловолокно», «Белшина», Белорусский нефтяной торговый дом, «Белнефтехим США». Ранее санкции были отменены, но в марте 2021-го США заявили, что вновь запустят их и избежать этого режим может, если освободит политзаключенных и пойдет на диалог с народом. В ответ на это белорусские власти заявили, что в Беларуси нет политзаключенных.