ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Теперь дороже: в Египте установили минимальные цены на проживание в отелях

28.04.2021 11:55 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Теперь дороже: в Египте установили минимальные цены на проживание в отелях
Фото: © Sputnik
Установлена минимальная стоимость проживания в египетских четырех- и пятизвездочных гостиницах, соответствующее постановление подписал министр древностей и туризма Египта Халед Аль-Ани.

С ноября этого года за сутки пребывания в четырехзвездочном отеле в Шарм-эль-Шейхе или Хургаде цены будут стартовать от 28 долларов на человека (сейчас ночь в гостинице такого уровня обходится примерно в 20 долларов). В пятизвездочных отелях Египта цены за ночь будут стартовать от 40 долларов (сейчас в среднем - от 25 долларов при двухместном размещении).

По данным Министерства туризма страны постановление принято «в рамках усилий по повышению уровня египетского туристического направления и качества услуг».

По данным Ассоциации туроператоров России (АТОП), вопрос низкой стоимости проживания на курортах Египта и необходимости госрегулирования цен поднимался неоднократно. Эксперты подчеркивают, что цена за отдых в пятизвездочном отеле по системе «все включено» в других странах в среднем составляет от 100 долларов за ночь.

На прошлой неделе стало известно, что Каир и Москва договорились о возобновлении чартерных рейсов из России в Шарм-эль-Шейх и Хургаду, однако конкретные даты названы не были.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На прошлой неделе стало известно, что Каир и Москва договорились о возобновлении чартерных рейсов.
 
Новости дня
Новости разные
 
В этом году экотропы обустроят в каждом районе Минска. Ищите ближайшую к вашему дому
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
28.04.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by