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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Теперь дороже: в Египте установили минимальные цены на проживание в отелях На прошлой неделе стало известно, что Каир и Москва договорились о возобновлении чартерных рейсов.

С ноября этого года за сутки пребывания в четырехзвездочном отеле в Шарм-эль-Шейхе или Хургаде цены будут стартовать от 28 долларов на человека (сейчас ночь в гостинице такого уровня обходится примерно в 20 долларов). В пятизвездочных отелях Египта цены за ночь будут стартовать от 40 долларов (сейчас в среднем - от 25 долларов при двухместном размещении).По данным Министерства туризма страны постановление принято «в рамках усилий по повышению уровня египетского туристического направления и качества услуг».По данным Ассоциации туроператоров России (АТОП), вопрос низкой стоимости проживания на курортах Египта и необходимости госрегулирования цен поднимался неоднократно. Эксперты подчеркивают, что цена за отдых в пятизвездочном отеле по системе «все включено» в других странах в среднем составляет от 100 долларов за ночь.На прошлой неделе стало известно, что Каир и Москва договорились о возобновлении чартерных рейсов из России в Шарм-эль-Шейх и Хургаду, однако конкретные даты названы не были.