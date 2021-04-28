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Теперь дороже: в Египте установили минимальные цены на проживание в отелях
Источник материала: UDF
Фото: © Sputnik
С ноября этого года за сутки пребывания в четырехзвездочном отеле в Шарм-эль-Шейхе или Хургаде цены будут стартовать от 28 долларов на человека (сейчас ночь в гостинице такого уровня обходится примерно в 20 долларов). В пятизвездочных отелях Египта цены за ночь будут стартовать от 40 долларов (сейчас в среднем - от 25 долларов при двухместном размещении).
По данным Министерства туризма страны постановление принято «в рамках усилий по повышению уровня египетского туристического направления и качества услуг».
По данным Ассоциации туроператоров России (АТОП), вопрос низкой стоимости проживания на курортах Египта и необходимости госрегулирования цен поднимался неоднократно. Эксперты подчеркивают, что цена за отдых в пятизвездочном отеле по системе «все включено» в других странах в среднем составляет от 100 долларов за ночь.
На прошлой неделе стало известно, что Каир и Москва договорились о возобновлении чартерных рейсов из России в Шарм-эль-Шейх и Хургаду, однако конкретные даты названы не были.
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На прошлой неделе стало известно, что Каир и Москва договорились о возобновлении чартерных рейсов.
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