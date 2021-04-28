Источник материала: UDF



Фото: © Sputnik / Виктор Толочко

«Предлагается расширить полномочия премьер-министра, усилив его роль в формировании правительства путем внесения президенту предложений по структуре правительства, назначения на должности заместителей премьер-министра, министров и других членов правительства», - сказал Петр Миклашевич в среду на заседании комиссии.

«Предлагается на конституционном уровне усилить роль правительства в бюджетной сфере, как в части разработки и внесения проекта бюджета в парламент, так и обеспечения исполнения республиканского бюджета и представления в парламент отчета о его исполнении», - сказал председатель КС.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Ряд полномочий президента Беларуси хотят закрепить за правительством Указ о создании конституционной комиссии был подписан 16 марта.

По его словам, данные законодательные нормы направлены на повышение роли премьер-министра и усиление как его ответственности, так и ответственности правительства в целом.Ранеезаявлял, что проект новой конституции вынесут на референдум в начале 2022 года, проект основного закона будет подготовлен до конца 2021 года.Указ о создании конституционной комиссии был подписан 16 марта. Комиссия в составе 36 человек будет заниматься подготовкой поправок, и должна до 1 августа представить главе государства свои предложения.