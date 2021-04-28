В Гродно горел «Мерседес»

Возгорание произошло накануне поздно вечером в областном центре на улице Горького.





Как сообщили в Госавтоинспекции, во время движения из под капота пошел дым и появилось пламя.

34-летний водитель остановился и покинул «Мерседес». Проезжающие рядом водители помогли с тушением автомобиля.