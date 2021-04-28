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В Гродно горел «Мерседес»
Источник материала: Навiны
Возгорание произошло накануне поздно вечером в областном центре на улице Горького.
Как сообщили в Госавтоинспекции, во время движения из под капота пошел дым и появилось пламя.
34-летний водитель остановился и покинул «Мерседес». Проезжающие рядом водители помогли с тушением автомобиля.
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Возгорание произошло накануне поздно вечером в областном центре на улице Горького.
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