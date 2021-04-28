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Эксперт: власти во главе с Лукашенко — главный фактор, обеспечивающий загнивание Беларуси
Источник материала: Навiны
Руководитель Центра Мизеса Ярослав Романчук считает, что запретом ввоза в Беларусь товаров, производимых группами Beiersdorf, Skoda Auto и Liqui Moly, власти навредили сами себе.
Он
«Любой подобный запрет неизбежно наталкивается на ответные меры. Вот кому навредили, кому «насолили» белорусские власти:
1) миллионам белорусских потребителей, которым нравятся товары запрещенных немецких производителей. Сейчас они вынуждены будут искать субституты, которые не обязательно будут такими же по цене/качеству;
2) бюджету, потому как вместо легальных поставок будут «серые», а с них налогов не платят. Появление «серого» товара создает риски нелегального производства под известными, раскрученными марками. А это — риски для здоровья;
3) немецким компаниям, которые лишились рынка сбыта. Они обязательно предпримут действия в правовом поле, чтобы добиться ответных мер от правительства Германии и ЕС в целом. Это значит, что декларированная недавно белорусскими властями цель вступления в ЕС опять откладывается на неопределенное время. А это значит еще больше рисков для белорусских экспортёров на рынке ЕС. Это значит еще большая зависимость от рынка России.
4) российским компаниям, которые производят товары под брендами немецких компаний в России. Они также работают на российском рынке, нацелены на рынок Беларуси. Запрет на ввоз этих товаров из России — это нарушение соглашений между Россией и Беларусью, в рамках Союзного государства и ЕАЭС. Здесь тоже наверняка стоит ждать ответным мер, правовых разборок».
Романчук заявил, что «белорусские власти во главе с Лукашенко — главный фактор, обеспечивающий загнивание и отставание Беларуси, превращение некогда мощной, промышленной развитой страны в европейский аналог Северной Кореи».
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Руководитель Центра Мизеса Ярослав Романчук считает, что запретом ввоза в Беларусь товаров, производимых группами Beiersdorf, Skoda Auto и Liqui Moly, власти навредили сами себе.
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