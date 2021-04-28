Расшатывает зубы и воспаляет десны. Врач называет симптомы и последствия зубного камня

Источник материала: Tut.by

Зубной камень — это не просто косметический дефект, но и повод обратиться к врачу. HEALTH.TUT.BY узнал у стоматолога Юлии Еленской, к чему может привести неправильная гигиена и отказ от профессиональной чистки зубов.

Юлия Еленская Врач-стоматолог высшей категории, кандидат медицинских наук

Почему появляется зубной камень? Зубной камень образуется из-за неправильной или недостаточной гигиены полости рта: по сути это затвердевший зубной налет, который минерализовался за счет солей, содержащихся в слюне. А сам налет состоит из клеток эпителия, микроорганизмов, остатков пищи. Зубной камень бывает наддесневым и поддесневым. И если первый человек может увидеть, то наличие второго может подтвердить только врач-стоматолог.

Зубной камень — это только косметический дефект или он вредит здоровью зубов? В первую очередь зубной камень вредит здоровью десны, вызывая ее воспаление или пародонтоз . А постоянный воспалительный процесс приводит к разрушению кости и расшатыванию зубов: впоследствии они могут выпадать. Также не стоит забывать, что это постоянный очаг инфекции в полости рта: под зубным камнем скапливается огромное количество микроорганизмов, что тоже может повлиять на развитие инфекционных заболеваний в организме, так называемых одонтогенных инфекций (например, ревматизм или миокардит).



Фото: Andrea Piacquadio, pexels.com

Зубной камень можно заметить только визуально или он вызывает еще какие-то симптомы? Первый симптом образования зубного налета и зубного камня — кровоточивость десны: на начальных стадиях заболевания — во время чистки щеткой и флоссом (зубной нитью — прим. TUT.BY), а при запущенной патологии десны могут самопроизвольно кровоточить в любое время. Другие важные симптомы — неприятный запах изо рта, покраснение десен и подвижность зубов.

У кого повышен риск возникновения зубного камня? В эту группу относятся люди с вязкой густой слюной, люди с сахарным диабетом (при этой патологии уменьшается количество слюны), пациенты с ксеростомией (сухость полости рта). Еще не стоит забывать, что всегда рискует тот, кто неудовлетворительно следит за гигиеной полости рта и плохо чистит зубы.

От зубного камня можно избавиться с помощью специальных паст и щеток? В домашних условиях снять зубной камень невозможно. Его и твердый зубной налет можно снять только в условиях стоматологического кабинета при проведении профессиональной гигиены полости рта. И если вы подозреваете у себя такую проблему, не стоит затягивать поход к стоматологу — в запущенных случаях снятие камня может потребовать нескольких процедур.

Что нужно делать, чтобы зубной камень не появлялся? Лучшая профилактика зубного камня — это регулярное посещение стоматолога и проведение профессиональной гигиены два раза в год. На консультации врач не только устранит уже имеющуюся проблему, но и обязательно укажет те участки, где пациент не до конца очищает зубной налет, из-за чего потом образуется камень. Второй важный пункт — правильная гигиена полости рта. В первую очередь нужно регулярно чистить зубы — утром и вечером. Если у вас нет других патологий, следует выбирать щетки средней жесткости и пользоваться дополнительными средствами гигиены: зубным флоссом, ирригатором , дополнительными щетками, которые рекомендует стоматолог. Пасту лучше всего выбирать с содержанием фтора, но опять же, при наличии других заболеваний полости рта необходим индивидуальный подбор средства у стоматолога, например лечебной пасты, которая содержит противомикробные вещества или антисептик в своем составе.



Фото: Sora Shimazaki, pexels.com

Еда влияет на образование зубного камня? Как правило, мы рекомендуем употреблять меньше мягкой углеводистой пищи и чаще отдавать предпочтение твердым продуктам (морковь, сыр, яблоки, цельные куски мяса вместо котлет и т.д.). Когда человек есть жесткую пищу, происходит самоочищение зубов во время еды и налет не образовывается в таком большом количестве. А вот чай, кофе и другие красящие продукты не влияют на скорость образования зубных камней, они только окрашивают эмаль и образуют пигментированный зубной налет.