Автомобили UAZ будут собирать в Эфиопии

Источник материала: Onliner

Мировые производители часто запускают производство своих автомобилей в других странах. BMW и Mercedes, например, активно выпускают в США (причем не только для рынка Северной Америки). Ульяновский автозавод решил не отставать: производство UAZ наладят в Эфиопии (это африканская страна возле Судана и Сомали).

UAZ и фирма Bazra Motors подписали соглашение о запуске конвейера, развитии сети продаж и обеспечении последующего технического обслуживания продукции UAZ на территории Эфиопии, пишет агентство «Автостат». Достигнутые договоренности предусматривают организацию сборки автомобилей крупноузловым методом на производственной площадке Bazra Motors в городе Комболча (штат Амхара), уточняет пресс-служба российского производителя.

Кроме всех версий UAZ Patriot, Pickup и Profi, с конвейера будут сходить внедорожники Hunter и модели классической линейки СГР. В перспективе модельную гамму пополнят уникальные модификации, разработанные в соответствии со спецификой рынка этой восточноафриканской страны. Выход предприятия на проектную мощность — 3000 автомобилей в год — планируется осуществить до конца 2023 года.