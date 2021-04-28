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Автомобили UAZ будут собирать в Эфиопии
Источник материала: Onliner
Мировые производители часто запускают производство своих автомобилей в других странах. BMW и Mercedes, например, активно выпускают в США (причем не только для рынка Северной Америки). Ульяновский автозавод решил не отставать: производство UAZ наладят в Эфиопии (это африканская страна возле Судана и Сомали).
UAZ и фирма Bazra Motors подписали соглашение о запуске конвейера, развитии сети продаж и обеспечении последующего технического обслуживания продукции UAZ на территории Эфиопии,
Кроме всех версий UAZ Patriot, Pickup и Profi, с конвейера будут сходить внедорожники Hunter и модели классической линейки СГР. В перспективе модельную гамму пополнят уникальные модификации, разработанные в соответствии со спецификой рынка этой восточноафриканской страны. Выход предприятия на проектную мощность — 3000 автомобилей в год — планируется осуществить до конца 2023 года.
черный, внедорожник, бензин 2.7 л, механическая, полный привод
зеленый, фургон, бензин 2.4 л, механическая, полный привод
белый, внедорожник, бензин 2.7 л, механическая, полный привод
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Мировые производители часто запускают производство своих автомобилей в других странах. BMW и Mercedes, например, активно выпускают в США (причем не только для рынка...
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