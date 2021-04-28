ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Автомобили UAZ будут собирать в Эфиопии

28.04.2021 12:09 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Мировые производители часто запускают производство своих автомобилей в других странах. BMW и Mercedes, например, активно выпускают в США (причем не только для рынка Северной Америки). Ульяновский автозавод решил не отставать: производство UAZ наладят в Эфиопии (это африканская страна возле Судана и Сомали). 

UAZ и фирма Bazra Motors подписали соглашение о запуске конвейера, развитии сети продаж и обеспечении последующего технического обслуживания продукции UAZ на территории Эфиопии, пишет агентство «Автостат». Достигнутые договоренности предусматривают организацию сборки автомобилей крупноузловым методом на производственной площадке Bazra Motors в городе Комболча (штат Амхара), уточняет пресс-служба российского производителя.

Кроме всех версий UAZ Patriot, Pickup и Profi, с конвейера будут сходить внедорожники Hunter и модели классической линейки СГР. В перспективе модельную гамму пополнят уникальные модификации, разработанные в соответствии со спецификой рынка этой восточноафриканской страны. Выход предприятия на проектную мощность — 3000 автомобилей в год — планируется осуществить до конца 2023 года.

УАЗ Patriot I Рестайлинг 2 Limited, 2014 г.в., 48 000 км
черный, внедорожник, бензин 2.7 л, механическая, полный привод
21 799 р.
8500$ / 7043€
УАЗ 3303, 1987 г.в., 61 721 км
зеленый, фургон, бензин 2.4 л, механическая, полный привод
7691 р.
2999$ / 2485€
УАЗ Patriot I Рестайлинг 2, 2015 г.в., 100 140 км
белый, внедорожник, бензин 2.7 л, механическая, полный привод
20 517 р.
8000$ / 6629€
Посмотреть все объявления
Разместить объявление
Автобарахолка
мобильное приложение

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мировые производители часто запускают производство своих автомобилей в других странах. BMW и Mercedes, например, активно выпускают в США (причем не только для рынка...
 
Новости дня
Новости разные
 
Расшатывает зубы и воспаляет десны. Врач называет симптомы и последствия зубного камня
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
28.04.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by