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В Бресте прошла свадьба в СИЗО: невеста, политзаключенный жених, регистратор и надзиратель

28.04.2021 12:09 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В Бресте прошла пока необычная церемония бракосочетания. Евгения выходила за Виктора Пантелеева, признанного политзаключенным и содержащегося за решеткой с 18 августа прошлого года. Местом свадьбы был выбран брестский СИЗО. Среди гостей было много знакомых и незнакомых людей, сообщает «Брестская газета».

Церемония проходила за закрытыми дверями.

О том, как это было, молодая жена смогла рассказать, когда сотрудник СИЗО провел ее через ворота.

В Бресте прошла свадьба в СИЗО: невеста, политзаключенный жених, регистратор и надзиратель

«Я очень счастлива. Там небольшая комната, с иконами, все было очень красиво. Привели Виктора. Он очень волновался, переживал, сначала не смотрел даже на меня. Все прошло хорошо. Эмоции, конечно, через край. Мне кажется, с меня упал какой-то груз, — поделилась впечатлениями Евгения. — Мне очень приятно, что этот праздник пришли со мной разделить где-то чужие люди, где-то очень близкие. Это здорово, это приятно, такая поддержка. Я всем говорю, что раньше всегда говорила, что белорусы живут по принципу моя хата с краю. А сейчас я вижу всю эту солидарность, помощь друг другу, и это, конечно, очень круто».

В Бресте прошла свадьба в СИЗО: невеста, политзаключенный жених, регистратор и надзиратель
В Бресте прошла свадьба в СИЗО: невеста, политзаключенный жених, регистратор и надзиратель
В Бресте прошла свадьба в СИЗО: невеста, политзаключенный жених, регистратор и надзиратель
В Бресте прошла свадьба в СИЗО: невеста, политзаключенный жених, регистратор и надзиратель
В Бресте прошла свадьба в СИЗО: невеста, политзаключенный жених, регистратор и надзиратель

Виктор и Евгения встречались четыре года, до мая 2020 года, а прошлой весной расстались.

В конце августа прошлого года девушка узнала, что Пантелеев находится в СИЗО как обвиняемый по делу о массовых беспорядках. Она написала бывшему парню, он ответил, отношения возобновились. Во время единственного свидания в феврале 2021 года Виктор сделал любимой предложение.

Виктора Пантелеева задержали 18 августа. Ему было предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 293 Уголовного кодекса Беларуси: участие в массовых беспорядках 10 августа, выразившихся в насилии над личностью, погромами, поджогами, уничтожением имущества, вооруженным сопротивлением представителям властей.

В Бресте прошла свадьба в СИЗО: невеста, политзаключенный жених, регистратор и надзиратель

 
Теги: Брест
 
 
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В Бресте прошла пока необычная церемония бракосочетания. Евгения выходила за Виктора Пантелеева, признанного политзаключенным и содержащегося за решеткой с 18...
 
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