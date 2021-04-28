В этом году экотропы обустроят в каждом районе Минска. Ищите ближайшую к вашему дому

Источник материала: Onliner

Развитию экологических троп в нынешнем году уделят внимание в каждом районе столицы, сообщила агентству «Минск-Новости» руководитель службы по благоустройству и содержанию объектов зеленого хозяйства УП «Минскзеленстрой» Анжелика Пузанкова.

— В Заводском экотропу обустроят в районе ул. Корзюки на берегу Чижовского водохранилища, в Октябрьском — вдоль ул. Казинца за Белой дачей, во Фрунзенском — в парке «Дививелка», в Советском — на острове Цнянского водохранилища, в Первомайском — в Севастопольском парке, в Партизанском — в границах ул. Филимонова и Детской железной дороги вдоль Слепянской водной системы. В Московском районе продолжат обустройство экотропы вдоль реки Мышки в районе ул. Л. Сапеги и Чюрлёниса, в Ленинском такой объект создадут на полуострове в парке имени Н. Грековой, в Центральном — вдоль Свислочи за РНПЦ «Мать и дитя», — рассказала Пузанкова.

Она добавила, что создание экотроп подразумевает прочистку территорий, установку малых архитектурных форм, информационных стендов на природоохранную тематику, подсыпку дорожек, где это необходимо.

Напомним, экологические тропы уже есть в каждом административном районе города. Сейчас их насчитывается более десятка.